"Ерунда это все": российская артистка прокомментировала свою госпитализацию

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка Галина Польских назвала ерундой информацию об ее экстренной госпитализации.

В больнице артистка проходит плановое обследование и "подлечивает старые болячки", передают РИА "Новости".

"Ерунда это все, я хорошо себя чувствую. Каждую весну и осень прохожу плановое обследование, подлечиваю старые болячки", — рассказала Польских.

По ее словам, ей сделали укол с витаминами и ставили капельницы, так как у нее впереди поездка и большое количество работы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка Галина Польских якобы была срочно доставлена в одну из больниц Москвы. У 78-летней актрисы возникли проблемы с сердцем.