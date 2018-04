Энтони Хопкинс удивил сеть странным видео

Популярный британский и американский актер Энтони Хопкинс озадачил своих фанов новым необычным видео.

Этот довольно странный ролик он опубликовал на своей странице в Twitter.

"Вот что случается, когда ты все время работаешь и никогда не играешь", - подписал артист свой пост в соцсети.

На видео Хопкинс кривляется и дурачится под весёлую музыку.

"Лучшие 32 секунды в моей жизни", "Ганнибал Лектер здесь дикий, и мне это нравится", "Это самая необычная вещь, которую я видел за весь день", "Это напугало меня больше, чем "Молчание ягнят", - отреагировали на веселье актера комментаторы.

This is what happens when you’re all work and no play... pic.twitter.com/2KvkJ2baw6