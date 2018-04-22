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Энтони Хопкинс удивил сеть странным видео

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Популярный британский и американский актер Энтони Хопкинс озадачил своих фанов новым необычным видео.

Этот довольно странный ролик он опубликовал на своей странице в Twitter.

"Вот что случается, когда ты все время работаешь и никогда не играешь", - подписал артист свой пост в соцсети.

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На видео Хопкинс кривляется и дурачится под весёлую музыку.

"Лучшие 32 секунды в моей жизни", "Ганнибал Лектер здесь дикий, и мне это нравится", "Это самая необычная вещь, которую я видел за весь день", "Это напугало меня больше, чем "Молчание ягнят", - отреагировали на веселье актера комментаторы.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Энтони Хопкинса "похоронили" заживо.

Персона
Энтони Хопкинс
Объект
соцсети
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