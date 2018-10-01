"Энрике, не возвращайся больше никогда!" В сети скандал из-за концерта Иглесиаса

В сети возмущаются из-за выступления известного латиноамериканского певца Энрике Иглесиаса в Киеве в воскресенье, 30 сентября.

Соцсети показали первые фото и видео с "НСК "Олимпийский", где проходил концерт, а также и отзывы посетителей. О задержке в четыре часа, песнях под фонограмму и других моментах написала в личном аккаунте в Instagram Алина Гримм.

"Я впервые ушла с концерта не чуть раньше, а практически не дождавшись его. У меня сложилось впечатление, что билеты на концерт раздавали в "АТБ" бесплатно, как и пиво на входе. Среди посетителей были не только леди в отборных меховых жилетах с золотыми зубами, но и маленькие дети, которые терпеливо ждали начало, возможно, первого в их жизни большого концерта. Завтра половина из них сляжет с температурой. Конечно, небольшие задержки перед началом являются нормой, но 4 часа проведённых стоя при температуре 8 градусов, заставили меня забыть о песнях Энрике навсегда. Дождавшись пару песен, стало понятно, что ни сил, ни желания продолжать там находиться не осталось. Это исполнитель, который поёт для себя, к тому же под плюс. Кратко подытожу — худший концерт на котором я была. Если вы вдруг расстроились, что не получилось пойти, то благодарите фатум за счастливую случайность", - написала девушка.

В комментариях люди подтвердили ее впечатления. Одни написали о плохой организации, недостатке живого пения, а другие отметили, что показалось будто Энрике был "либо пьяный, либо под чем-то", и что самым ярким впечатлением от концерта остался его поцелуй с фанаткой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Энрике Иглесиас дал большой концерт в Киеве.