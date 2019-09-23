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23 сентября • обновлено в 13:12
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"Эмми-2019": самые откровенные наряды звезд

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В ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения главной телевизионной премии мира "Эмми". Так, на мероприятии присутствовало множество звезд.

Прежде чем войти в концертный зал и занять свое место все знаменитости прошлись по лиловой дорожке. OBOZREVATEL собрал самые откровенные наряды знаменитостей.

Звезда "Игры престолов", исполнительница роли Дейнерис Таргариен Эмилия Кларк появилась на ковровой дорожке в провокационном наряде Valentino Haute Couture темно-синего оттенка. Отметим, что она надела платье с очень глубоким декольте, засветив голую грудь.

"Эмми-2019": самые откровенные наряды звезд

Эмилия Кларк

"Эмми-2019": самые откровенные наряды звезд

Эмилия Кларк

Новости
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Оскароносная актриса Виола Дэвис также поразила черно-белым нарядом с глубоким декольте от Alberta Ferretti.

"Эмми-2019": самые откровенные наряды звезд

Виола Дэвис

"Эмми-2019": самые откровенные наряды звезд

Виола Дэвис

Изящно и соблазнительно выглядела на церемонии награждения "Эмми" и звезда сериала "Эйфория" Зендая. Ее выбор остановился на зеленом платье с полупрозрачным корсетом от Vera Wang.

"Эмми-2019": самые откровенные наряды звезд

Зендая

"Эмми-2019": самые откровенные наряды звезд

Зендая

Также в откровенных нарядах на церемонию вручения "Эмми" пришли модель и актриса Индия Мур и актриса Мэнди Мур.

"Эмми-2019": самые откровенные наряды звезд

Индия Мур

Фото: Vogue

"Эмми-2019": самые откровенные наряды звезд

Мэнди Мур

Кроме того, на афтепати после премии пришла супермодель и телеведущая Хайди Клум. Она также поразила нарядом с глубоким декольте.

"Эмми-2019": самые откровенные наряды звезд

Хайди Клум

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения главной телевизионной премии мира "Эмми". Названы обладатели ТВ-награды.

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Персоны
Хайди Клум Эмилия Кларк
Тег
Эмми
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