Экс-солистка Nikita показалась в прозрачном белье

Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко опубликовала провокационный снимок в нижнем белье.

Так, певица порадовалась пятнице, отметил, что это ее второе любимое слово на букву "F" (Friday. – Ред.), а первое – еда (Food. – Ред.). Соответствующий снимок она опубликовала в Instagram.

Кумейко села в вызывающую позу, облачившись в сетку, прозрачное нижнее белье и кожаный лиф, завершив образ леопардовой накидкой.

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Поклонники звезды с восторгом восприняли откровенный снимок. Некоторые расстроились, что нельзя приблизить, чтобы рассмотреть получше. Также, ее назвали "бомбой".

"Фото - чудесное, но не приблизить", отметили пользователи.

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