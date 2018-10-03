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СпортLady

Единороги, радуги и вечеринка у бассейна: как дочь Кардашьян отметила день рождения

1.2тЧитать материал на украинском

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян поделилась фотографиями с вечеринки в честь дня рождения ее с Канье Уэстом старшей дочери Норт.

Праздник состоялся еще в начале июня, однако снимки на своем сайте 37-летняя модель обнародовала только сейчас.

Единороги, радуги и вечеринка у бассейна: как дочь Кардашьян отметила день рождения
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Отмечается, что в семье Кардашьян с днем рождения в начале лета поздравляют сразу двух детей - Норт, родившуюся 15 июля, и ее двоюродную сестру Пенелопу Дисик, родившуюся 8 июля.

Единороги, радуги и вечеринка у бассейна: как дочь Кардашьян отметила день рождения

На вечеринке присутствовали члены семьи и близкие друзья. Темой праздника стали единороги: были сладости в форме этих сказочных существ, надувные круги и матрасы и пони с разноцветными рожками.

Единороги, радуги и вечеринка у бассейна: как дочь Кардашьян отметила день рождения
Единороги, радуги и вечеринка у бассейна: как дочь Кардашьян отметила день рождения
Единороги, радуги и вечеринка у бассейна: как дочь Кардашьян отметила день рождения

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, младшая сестра американской супермодели и телеведущей Ким Кардашьян, 21-летняя модель Кайли Дженнер покорила своих поклонников новыми эффектными снимками в обтягивающем боди.

Персоны
Ким КардашьянКанье Уэст
Место
США
Объект
день рождения
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