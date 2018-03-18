Джанабаева показала фото сына Меладзе

Жена известного российского певца Валерия Меладзе Альбина Джанабаева показала фото старшего сына Кости, который родился, когда мужчина был в браке с другой женщиной.

Снимок появился на странице Джанабаевой в соцсети Instagram. Как передает Woman Hit, в феврале Кости исполнилось 14 лет.

Валерий Меладзе развелся четыре года назад и женился на Джанабаевой, когда она ждала второго сына по имени Лука.

Отмечается, что последние годы жена Меладзе все реже показывала Костю публике.

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Как писал "Обозреватель", ранее появились детали о свадьбе дочери Меладзе.