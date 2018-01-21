Дух захватывает: в сети показали самых горячих стюардесс мира

Стюардессы со всего мира являются предметом для восхищения в Instagram.

Чем занимаются красавицы в свободное от полетов время выяснял "Life".

Джорджия Нельсон из Мельбурна любит путешествовать по экзотическим странам. Стюардесса не забывает делиться впечатлениями и снимками с отдыха. Она несколько лет работает в авиакомпании Emirates. А по выходным проводит время с молодым человеком Скоттом. На канал девушки подписаны 41 тысяча человек.

Элиса Родригес из Гамбурга работает в Lufthansa. По долгу службы девушка за месяц посещает минимум пять стран. В свободное время красавица отдыхает на Мертвом море или читает книги. На ее канал подписаны 11 тысяч человек.

Лукас Манэнт – стюард. На его канал подписаны 75 тысяч человек. Мужчина работает в компании Emirates. Во время первого полета из Дубая в Сан-Паулу он служил барменом на борту Airbus A380. На счету Лукаса много стран, такие как Южная Африка, Австрия, Италия, Венгрия, Новая Зеландия.

Бригитта Жагелависют из Литвы. Девушка работает в компании Emirates. На ее аккаунт подписаны 56 тыс. человек. За свою карьеру стюардесса успела посетить Москву, Рио-де-Жанейро, Париж, Дубай и другие.

Бортпроводник Джей работает в Emirates Airlines. Он также популярен среди пользователей соцсети – 37 тысяч подписчиков. Парень любит активные виды спорта. Успел поработать журналистом, предпринимателем и даже фермером. Летает горячий юноша на Бали, Зимбабве и Мальдивы.

Калифорнийка Синди работает также в Emirates Airlines. На ее аккаунт подписаны 20 тысяч человек. Девушка переехала в Дубай, чтобы стать стюардессой, и признается, что обожает свою работу. Она успела побывать на парусном состязании на острове Майорка, прыгнуть на параплане в Рио и отдохнуть в Монтего-Бей на Ямайке.

Бортпроводница компании Emirates Airlines Кики Кирати собрала в соцсети 34 тысячи подписчиков. Девушка родился на Тайланде. Она часто попадает на экзотические острова.

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