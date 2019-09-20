"Друзьям" — 25 лет: как изменились герои легендарного сериала

В этом году культовому комедийному сериалу 90-х под названием "Друзья" исполняется 25 лет.

За это время американский ситком полюбился миллионами зрителей со всего мира, а поклонники до сих пор цитируют отрывки из него. Также фанатам настолько понравилась история про шестерых друзей из Нью-Йорка, что они снова и снова пересматривают сериал, смеясь и плача вместе с героями.

В честь юбилея сериала OBOZREVATEL собрал снимки, которые наглядно показывают, как герои выглядели в момент нашего с ними знакомства и сейчас.

Сериал "Друзья" Фото: stylist.co.uk

"Друзья" — это комедийный американский ситком, который вышел на телевизионные экраны 22 сентября 1994 года и в течение десяти сезонов рассказывал о жизненных приключениях шестерых друзей из Нью-Йорка: Моники, Рэйчел, Фиби, Чендлера, Джоуи и Росса. Первоначально он должен был называться "Кафе Бессоница", потом его переименовали в "Друзья, как мы", "Шестеро, как один" и только в конце пришли к тому названию, под которым сериал и вышел.

Кортни Кокс (Моника Геллер)

Дженнифер Энистон (Рэйчел Грин)

Лиза Кудроу (Фиби Буффе)

Мэттью Перри (Чендлер Бинг)

Мэтт Леблан (Джоуи Триббиани)

Дэвид Швиммер (Рос Геллер)

Отметим, что с момента своего выхода сериал "Друзья" обрел не только приверженность миллионов зрителей по всему миру, но и огромное количество наград, среди которых престижные телевизионные награды "Эмми" и "Золотой глобус".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее компания Google Google выпустила "пасхалки" к 25-летнему юбилею сериала "Друзья".

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