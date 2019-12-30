Довольный Зеленский и личный момент Макрона: показаны лучшие фотографии 2019 года

Журналисты TIME подвели итоги и собрали лучшие фотографии уходящего 2019 года.

Соответствующие кадры были сделаны в разных уголках мира специалистами, поймавшими эмоциональные или живописные моменты.

Журналисты показали нескольких мировых лидеров, среди которых оказался на тот момент будущий президент Украины Владимир Зеленский, наблюдающий с довольной улыбкой за коллегами во время телевизионного комедийного скетча 13 марта.

Зеленский в марте 2019 года

Также журналисты подловили личный момент президента Франции Эммануэля Макрона, который мило проводил время с супругой Брижит после тяжелого рабочего дня незадолго до ужина в Елисейском дворце.

Макрон с супругой

Предлагаем посмотреть и другие фотоработы, которые журналисты TIME назвали лучшими в 2019 году.

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