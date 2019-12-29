Дорофеева и MONATIK засветились в киевском выпуске известного Youtube-шоу: первое фото

Мультиартист MONATIK и украинская певица Надя Дорофеева снялись в выпуске популярного YouTube-шоу Comment Out.

Совместное фото артистов со съемок оказалось в распоряжении OBOZREVATEL. Стало известно, что команда шоумена Александра Гудкова Чикен Карри специально приехала в Киев из России, чтобы собрать вместе топовых артистов Украины.

В шоу появятся рэп-исполнительница Alyona Alyona и украинский блогер YanGo. Юмористическое противостояние MONATIK и Нади Дорофеевой– кому из них достанется большая часть наказаний? И музыкальный привет из Киева от Гудкова и Alyona Alyona. Видео появится на YouTube 30 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая Регина Тодоренко засветила белье в эфире Comment Out.

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