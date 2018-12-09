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''Дом наполняется г*вном'': топ-актер Украины сделал неожиданное заявление о России

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Народный артист Украины и самый высокооплачиваемый актер страны Станислав Боклан считает, что гражданам необходимо знать, что говорят об украинцах в России.

С таким заявлением он выступил во время интервью журналистке Янине Соколовой в программе "Рандеву". Видео разговора с уроженцем Житомирщины опубликовано на YouTube "5 канала".

"Я не отключил у себя российское телевидение. Я смотрю его и мне надо слушать, что они говорят о нас. Когда я включал, у меня ощущение такое, будто квартира наполняется говном и я уже задыхаюсь ... Но там же родня у нас. Там есть актеры, которые отказались от общения со мной. Есть те, кто называл меня фашистом, а также те, кто понимает, что происходит", — сказал актер.

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''Дом наполняется г*вном'': топ-актер Украины сделал неожиданное заявление о России

"Думаю, мы должны знать, о чем говорят там. Должны знать, должны быть готовы к разговору. Нельзя закрыться и не видеть, что о нас говорят", — добавил Боклан.

''Дом наполняется г*вном'': топ-актер Украины сделал неожиданное заявление о России

Как сообщал OBOZREVATEL, Станислав Боклан также заявил, что война на Донбассе стала привычной для граждан Украины, но ее необходимо остановить и уберечь жизни людей, даже если для этого придется вести "переговоры с теми, с кем невозможно".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Персоны
Станислав БокланЯнина Соколова
Место
Украина
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Галицький Данило
Галицький Данило
То шо пане Боклан, після того, що ви бачите, чуєте, реально відчули на собі дії так званих ,,братів'', ще є у вас якісь сумніви, що з цими ,,братами'' треба сідати за стіл і про щось домовлятися? Тут пане, то таке, тепер або вони нас, або ми їх, а як свідчить вся історія тієї тереторії, того населення, не вартує з цими ,,братами'' домовлятися, бо вони вовки в овечій шкурі і треба ту шкуру зняти з вовка, а його знищити! Інакше знову будемо, як наші предки, хохлами московітськими. КаРФаген буде знищений! Амінь!
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Станислав Боклан согласен с проспектом Бандеры в Киеве, значит он состоит в секте Бандеры и ОУН УПА ... а вот это уже полное г*вно, поэтому с ним и не общаются. ИМХО. СУГС !
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