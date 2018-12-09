''Дом наполняется г*вном'': топ-актер Украины сделал неожиданное заявление о России

Народный артист Украины и самый высокооплачиваемый актер страны Станислав Боклан считает, что гражданам необходимо знать, что говорят об украинцах в России.

С таким заявлением он выступил во время интервью журналистке Янине Соколовой в программе "Рандеву". Видео разговора с уроженцем Житомирщины опубликовано на YouTube "5 канала".

"Я не отключил у себя российское телевидение. Я смотрю его и мне надо слушать, что они говорят о нас. Когда я включал, у меня ощущение такое, будто квартира наполняется говном и я уже задыхаюсь ... Но там же родня у нас. Там есть актеры, которые отказались от общения со мной. Есть те, кто называл меня фашистом, а также те, кто понимает, что происходит", — сказал актер.

"Думаю, мы должны знать, о чем говорят там. Должны знать, должны быть готовы к разговору. Нельзя закрыться и не видеть, что о нас говорят", — добавил Боклан.

Как сообщал OBOZREVATEL, Станислав Боклан также заявил, что война на Донбассе стала привычной для граждан Украины, но ее необходимо остановить и уберечь жизни людей, даже если для этого придется вести "переговоры с теми, с кем невозможно".