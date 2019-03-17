"Должна была умереть не так": прорицательница указала на странность смерти Началовой

Известной российской певице Юлии Началовой, которая 16 марта умерла в одной из клиник Москвы, с рождения грозила опасность.

К такому выводу пришла российская прорицательница Арзу Кабарухина, который она озвучила в интервью российскому "Пятому каналу".

Экстрасенс заявила, что судьба Началовой была предрешена заранее. Высчитав так называемый кармический код, Кабарухина пришла к выводу, что певице грозила безвременная смерть из-за онкологического недуга ли остановки сердца.

Прорицательница отметила, что певицу могли беспокоить проблемы, связанные с дыхательной системой. Судя по подсчетам гадалки, тревожные симптомы у Началовой появились еще в 34 года. Кабарухина рассказала, что скорее уже в этом возрасте у певицы начались проблемы с легкими или возникли новые аллергические реакции.

Юлия Началова PhotoXPress

Она не исключает, что самочувствие Началовой могло ухудшиться из-за неурядиц в семье. Кроме того, скоропостижную гибель могли спровоцировать неосторожные действия врачей, который ввели певице препарат, оказавшийся для нее смертельным.

Экстрасенс уверена, что артистке не стоило ложится под нож в этом году.

"Ей нельзя было в этом году под ножом ложиться. Это очень опасно …Ей нужно было бы дожить как-нибудь до 39 лет, после этого было бы не так опасно", — подчеркнула провидица.

Напомним, 38-летняя Юлия Началова последнее время пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта стало известно о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа она была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.

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