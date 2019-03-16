Попытка суицида дочери Майкла Джексона: появилась противоречивая информация

Дочь Майкла Джексона Пэрис опровергла попытку своего самоубийства.

Ранее о попытке суицида сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Якобы родственники девушки утверждали, что причиной попытки самоубийства мог стать выход документального фильма "Покидая Неверлэнд". В этой ленте утверждается, что Майкл Джексон насиловал детей.

Однако Пэрис Джексон обвинила портал TMZ во лжи. Такое сообщение появилось в её Twitter

Пэрис Джексон TMZ

Как сообщал OBOZREVATEL, фильм о Майкле Джексоне повествует о показаниях двух предполагаемых жертв певца — Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которым сейчас около 30 лет. Они рассказали о насилии, пережитом в особняке музыканта, который тот называл "Неверленд".

Сейфчак, которому на тот момент было 10 лет, рассказал, что имел интимные отношения со знаменитым певцом, и даже "пребывал с ним в фиктивном браке".

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