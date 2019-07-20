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Дочь Крутого поразила сеть пошлыми фото с огромной грудью

8.4т Читать материал на украинском

Дочь знаменитого российского продюсера Игоря Крутого Виктория засветила огромную грудь на откровенных снимках.

Так, 33-летняя Виктория Крутая обескуражила поклонников в сети пикантными фотографиями, которые она опубликовала в Instagram и сразу же удалила.

Игорь Крутой с дочкой

Игорь Крутой с дочкой

viva.ua

Виктория Крутая

Виктория Крутая

Instagram@victoriakrut

Напомним, в июне 2014 года падчерица Игоря Крутого вышла замуж за ресторатора Давида Берковича. Свадьба Виктории состоялась в Монте-Карло. В 2015 году вона впервые стала мамой. Крутая подарила мужу дочь, которую назвали Дэми-Роуз

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Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Виктории, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Виктория Крутая

Виктория Крутая

Instagram@victoriakrut

Виктория Крутая

Виктория Крутая

Instagram@victoriakrut

Виктория Крутая

Виктория Крутая

Instagram@victoriakrut

Виктория Крутая

Виктория Крутая

Instagram@victoriakrut

Виктория Крутая

Виктория Крутая

Instagram@victoriakrut

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктория – старшая дочь Игоря Крутого, которая любит шокировать публику откровенными снимками. Сам же Крутой, при этом, якобы, серьезно болен, из-за чего его внешний вид нередко озадачивает поклонников.

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Персоны
Виктория Крутая Игорь Крутой
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Tarasov Yaroslav
Tarasov Yaroslav
Ну и где пошлые фото? Ась, пропагандоны?
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