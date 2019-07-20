Дочь Крутого поразила сеть пошлыми фото с огромной грудью

Дочь знаменитого российского продюсера Игоря Крутого Виктория засветила огромную грудь на откровенных снимках.
Так, 33-летняя Виктория Крутая обескуражила поклонников в сети пикантными фотографиями, которые она опубликовала в Instagram и сразу же удалила.
Игорь Крутой с дочкой
viva.ua
Виктория Крутая
Instagram@victoriakrut
Напомним, в июне 2014 года падчерица Игоря Крутого вышла замуж за ресторатора Давида Берковича. Свадьба Виктории состоялась в Монте-Карло. В 2015 году вона впервые стала мамой. Крутая подарила мужу дочь, которую назвали Дэми-Роуз
Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Виктории, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Виктория Крутая
Instagram@victoriakrut
Виктория Крутая
Instagram@victoriakrut
Виктория Крутая
Instagram@victoriakrut
Виктория Крутая
Instagram@victoriakrut
Виктория Крутая
Instagram@victoriakrut
Как сообщал OBOZREVATEL, Виктория – старшая дочь Игоря Крутого, которая любит шокировать публику откровенными снимками. Сам же Крутой, при этом, якобы, серьезно болен, из-за чего его внешний вид нередко озадачивает поклонников.
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