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9 марта • обновлено в 20:58
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Дочь Заворотнюк призналась в чувствах из-за болезни матери

1.6т
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Дочь популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой заподозрили рак мозга (глиобластому), Анна рассказала о трудном периоде в ее жизни.

Публикация появилась в воскресенье, 9 марта, на странице в Instagram. Девушка также показала новое фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Черная полоса несёт для человека простое послание: с тобой что-то не так. Она говорит тебе: "Ты не такой, каким должен быть". Она может стать твоим учителем и наставником который раскроет твою истинную значимость. Наша темная сторона существует, чтобы показать, что мы не доработали в себе. Ее миссия научить нас любви, сочувствию, прощению, принятию страшных жизненных обстоятельств и умению бороться", – написала девушка.

Дочь Заворотнюк призналась в чувствах из-за болезни матери

Дочь Заворотнюк призналась в чувствах из-за болезни матери

Вокруг ТВ

"И когда человек встанет на правильный путь, тень обернётся светом и откроет нам новые возможности, силы, новых людей и новое светлое будущее", – с надеждой добавила она.

Пользователи отреагировали словами поддержки и написали в комментариях, что Анастасия и ее семья обязательно смогут победить болезнь.

"Учит принимать страшное": дочь Заворотнюк призналась в чувствах из-за болезни матери
"Учит принимать страшное": дочь Заворотнюк призналась в чувствах из-за болезни матери
"Учит принимать страшное": дочь Заворотнюк призналась в чувствах из-за болезни матери

Черная полоса несёт для человека простое послание: с тобой что-то не так. Она говорит тебе: "Ты не такой, каким должен быть". 🌒 Она может стать твоим учителем и наставником который раскроет твою истинную значимость. Наша темная сторона существует, чтобы показать, что мы не доработали в себе. Ее миссия - научить нас любви, сочувствию прощению, принятию страшных жизненных обстоятельств и умению бороться. 🌗 И когда человек встанет на правильный путь, тень обернётся светом и откроет нам новые возможности, силы, новых людей и новое светлое будущего. 🌔

Публикация от @ anna_zavorotnyuk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна появилась в сети спустя почти пять месяцев молчания.

Девушка опубликовала пост на своей странице в Instagram, посвятив его всем, кто поддерживает ее в настоящее время. Дочь звезды написала, что проходит самый сложный период в жизни.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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