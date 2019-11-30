"Добро всегда побеждает зло": Лорак похвасталась, что стала "голосом" жены правой руки Путина

Украинская певица Ани Лорак похвасталась сотрудничеством с женой помощника главы РФ Дмитрия Пескова Татьяной Навкой.

Об этом артистка сообщила в своем Instagram, назвав событие "замечательной новостью".

"Я стану голосом главной героини Татьяны Навки в мюзикле "Спящая красавица. Легенда Двух Королевств"! Пусть добро всегда побеждает зло, как и в нашей сказке", – радуется Лорак.

Навка и Лорак

Как писал OBOZREVATEL, ранее фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка расплакалась из-за вокала Ани Лорак.

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