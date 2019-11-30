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1 декабря • обновлено в 02:42
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"Добро всегда побеждает зло": Лорак похвасталась, что стала "голосом" жены правой руки Путина

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Украинская певица Ани Лорак похвасталась сотрудничеством с женой помощника главы РФ Дмитрия Пескова Татьяной Навкой.

Об этом артистка сообщила в своем Instagram, назвав событие "замечательной новостью".

"Я стану голосом главной героини Татьяны Навки в мюзикле "Спящая красавица. Легенда Двух Королевств"! Пусть добро всегда побеждает зло, как и в нашей сказке", – радуется Лорак.

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Навка и Лорак

Навка и Лорак

Как писал OBOZREVATEL, ранее фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка расплакалась из-за вокала Ани Лорак.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персоны
Ани Лорак Татьяна Навка
Место
Россия
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