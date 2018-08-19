"Добро всегда побеждает зло": Ани Лорак сделала заявление после измены мужа

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, после измены мужа Мурата с финалисткой конкурса красоты заявила, что "добро всегда побеждает зло".

Об этом певица написала в Instagram, рассказав, что она озвучила роль принцессы Варвары в мультфильме "Принцесса и дракон".

"Пусть добро всегда побеждает зло не только в сказках, но и в жизни", - подписала украинка новое фото, которое за два часа набрало более 50 тысяч лайков и десятки комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, поклонники Ани Лорак попросили ее вернуться к мужу и не разрушать ради ребенка семью. Также ранее в сети указали на тревожные перемены во внешности певицы.