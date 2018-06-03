"Для меня места нет": известный украинский музыкант рассказал о травле

Солист украинской группы Pianoбой Дмитрий Шуров рассказал о том, как его в школе травили одноклассники.

Музыкант поделился неприятными воспоминаниями в контексте представления новой композиции "Все, що тебе не вбиває" на тему травли детей в школах, сообщает "Светская жизнь".

"Когда мы переехали в другой район в Виннице, я пошел в другую школу. Она была переполнена, поэтому в классе не осталось свободных мест, и меня посадили за подоконник. Я сидел за подоконником и уже в принципе был белой вороной, все посмеивались. Я простудился, пропустил две недели, вернулся, а на моем месте за подоконником уже сидит другой ребенок и для меня места вообще нет. Меня посадили за учительский стол. Я сидел, а учительница стояла надо мной все время и я писал дрожащими руками, все хохотали", - рассказал Шуров.

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По словам артиста, тогда он занимался бальными танцами и музыкой, что не считалось крутым среди школьников.

"Это было не круто в этой школе, абсолютно, был определенный культ физической силы. Я выдержал одну четверть и сказал "пока" всей этой системе, перешел в другую школу и там у меня была совершенно другая ситуация. Я нашел друзей, я был "Мистер школа", - отметил он.

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Как рассказал артист, его 14-летний сын Лев редко рассказывает о взаимоотношениях в школе.

"Ему сейчас 14 лет и это такой возраст, когда надо из него прямо вытягивать информацию. Мы с ним едем в студию, сначала мы играем на инструментах где-то полчаса, потом играем в баскетбол, потом в шахматы, потом сидим что-то пьем, то есть два часа длится прелюдия к менткам. И уже потом я какими-то там путями начинаю узнавать какие-то вещи. Но это в этом возрасте очень важно", - добавил Шуров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Шуров исполнил песню "Все, що тебе не вбиває" под аккомпанемент ученицы музыкальной школы из Запорожья Зорины Бюриковой.