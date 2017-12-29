"Зважені та щасливі-7": кто победил в шоу

В четверг, 28 декабря, на канале СТБ состоялся финал шоу "Зважені та щасливі-7", на котором стало известно, кто же победил в проекте.

"Обозреватель" сообщает о том, что победили Алексей и Наталья, команда Голубых.

Наталья и Алексей пришли на "Зважені та щасливі" с весом 135 и 108 килограммов соответственно. Несмотря на все трудности, непонимание и истерики, именно их пара стала победителем 7 сезона. Нынешний вес Натальи - 65 килограммов, а ее мужа - 55. Вместе они похудели на 50.68%.

В домашнем похудении победили Лидия и Александр, команда Зеленых.

Александру удалось избавиться от 66 килограммов, а Лидия похудела на 48. В результате пара похудела на 114 килограммов, что составляет 46.15% в процентном соотношении.

В этом году пара-победитель получила 400 тысяч грн., а пара-победитель домашнего похудения - 200 тысяч грн.

Смотреть он лайн финальное взвешивание, часть 1

Смотреть он лайн финальное взвешивание, часть 2

Смотреть он-лайн финальное взвешивание, часть 3

Как сообщал "Обозреватель", в финале шоу "Зважені та щасливі-7" участники толкали самолет и женились.