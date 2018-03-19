Звезда "Слуги народа" удивил сценкой на "Лиге смеха"

Команда "Млека" выступила на "Лиге смеха-4" со своим тренером, звездой сериала "Слуга народа" Станиславом Бокланом, и их номер произвел фурор на зрителей.

Видео под названием "Карлик, голая баба и госнаркоконтроль" было опубликовано на YouTube.

Самая молодая команда сезона – "Млека" построили свое выступление на бенефисе известного актера Станислава Боклана, который учил их, как правильно завоевывать публику. Монолог народного артиста в образе охранника супермаркета сорвал не только громкие аплодисменты зрителей зала и членов жюри, но и получил позитивные отзывы пользователей сети.

"Боклан зажег"

"Юмор будущего"

"Боклан просто бомба"

"Пойду на Боклана в театр"

"У него отличный юмор", - пишут зрители в сети.

Смотреть онлайн выпуск "Лиги смеха-4" от 16.03.2018

Как сообщал "Обозреватель", команда из "Лиги смеха" вызвала негодование сценкой с грудью.