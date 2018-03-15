"Я соромлюсь свого тіла": пациент придет "пьяным" на проект

В четверг, 15 марта, на телеканале СТБ выйдет новый выпуск медицинского проекта "Я соромлюсь свого тіла".

В нем врачи будут помогать герою Андрею, который из-за проблем с глазами постоянно имеет опьяневший вид. "Обозреватель" предлагает узнать подробности о предстоящем выпуске передачи.

Андрей пришел на прием к Людмиле Шупенюк, и вид у него был опьяневший. Но оказалось, что у него проблема с глазами, как будто он все время пьяный: веки опущены, глаза полураскрыты и косоглазие. Он не может "вылупить" глаза и полностью их раскрыть, даже когда поднимаются брови.

Андрей Пресс-служба СТБ

Это не врожденная болезнь, в детстве все было хорошо. Не было никаких происшествий, которые могли бы послужить катализатором для подобной проблемы.

Андрей Пресс-служба СТБ

"Часто задают вопросы, употреблял ли я что-то. В метро меня останавливает и проверяет милиция. Они просто видят мой взгляд. Я к этому уже привык", - делится Андрей.

На работе коллеги издеваются над проблемой Андрея.

Андрей Пресс-служба СТБ

"А как-то я в интернете общался с девушкой, и она мне задала вопрос: "А почему на всех фотографиях ты пьяный?" Пока объяснишь. А очень многие совсем перестают со мной общаться, когда видят проблему", - рассказывает Андрей.

Андрей Пресс-служба СТБ

На проекте Людмила Шупенюк отправила парня на обследования, ведь проблема может возникнуть как из-за слабых мышц глаз, так и быть результатом нарушения со стороны центральной нервной системы или эндокринной системы.

Смогут ли врачи помочь Андрею и восстановить нормальный вид, можно увидеть 15 марта в 20:00 на телеканале СТБ.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в проекте "Я соромлюсь свого тіла" украинка шокировала зрителей своей опухолью.