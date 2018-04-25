"Від пацанки до панянки-3": участницы разрисовали мужские тела

В среду, 25 апреля, на "Новом канале" выйдет десятый выпуск реалити "Від пацанки до панянки-3".

На этот раз участницы проекта столкнутся с очередным сюрпризом на испытании - на занятии по рисованию они не найдут полотен. Преподаватели предложили им рисовать на человеческом теле, осваивая таким образом боди-арт. О том, что еще ждет зрителей в новом выпуске реалити, расскажет "Обозреватель".

Итак, натурщиками пацанок стали трое спортивных ребят. Они зашли на занятие в длинных белых халатах и сразу же заинтересовали учениц.

"Від пацанки до панянки-3" Пресс-служба "Нового канала"

"Первое, что я подумала, увидев их, – они голые! Я со страхом ждала момента, когда натурщики начнут сбрасывать эти халаты", - говорит Яна.

"Очень красивые... Я бы тоже хотела иметь такого парня", – призналась Ксюша "Мяу".

"Від пацанки до панянки-3" Пресс-служба "Нового канала"

Ученицы очень стеснялись, избегали взглядов молодых людей и краснели. Скрыть это некоторые пацанки пытались уже привычным способом – за возмущением. Но неважно на чем – полотне или теле, а задание выполнять нужно... Ученицы взяли кисточки в руки и с осторожностью начали разрисовывать тела натурщиков.

"Від пацанки до панянки-3" Пресс-служба "Нового канала"

"Грудь ему я расписывала с закрытыми глазами. Не могла смотреть, и все", – призналась Яна.

"Приводят, дразнят, а потом уводят их", – возмущалась Даша.

"Від пацанки до панянки-3" Пресс-служба "Нового канала"

Напомним, посмотреть реалити "Від пацанки до панянки-3" можно в среду, 25 апреля, в 19:00 на "Новом канале".

Как сообщал "Обозреватель", ранее на шоу "Від пацанки до панянки-3" выбрали самую красивую участницу.