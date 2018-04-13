"Від пацанки до панянки-3": на шоу выбрали самую красивую участницу

Участницам реалити "Від пацанки до панянки-3" устроили наиболее женственное из возможных испытаний - конкурс красоты.

Перед участием в нем у героинь проекта было несколько задач - самостоятельно сшить платье, сделать прическу и макияж. На все про все - несколько часов. Следовательно, чтобы появиться на конкурсе красоты красивыми, нужно было очень постараться. О том, что из этого получилось, предлагает узнать "Обозреватель".

"Я вспомнила диснеевский мультфильм "Красавица и чудовище" и захотела сшить платье такое ​​же, как было у героини. Лично мне оно очень понравилось, такое длинное... Я шла, как принцесса", - рассказала Ксюша "Мяу".

Ксюша "Мяу" Пресс-служба "Нового канала"

"Девушки меня приятно удивили. Они правильно выбрали ткань, цвет и силуэт платьев. Это означает, что ученицы объективно относятся к своим фигурам и стремятся выглядеть лучше", - призналась после конкурса заместитель директора Ирина Дюденко.

Пресс-служба "Нового канала"

Пресс-служба "Нового канала"

Преподаватели Школы панянок организовали конкурс красоты, чтобы их ученицы попытались полюбить себя и свое тело и лишились комплексов.

"Я очень стеснялась. Не то, что боялась судей или ведущего, просто у меня страх сцены и публичных выступлений", - призналась Дина "НЛО".

Дина "НЛО" Пресс-служба "Нового канала"

Дине, кстати, как и Маше с Яной, не пришлось готовиться к конкурсу самостоятельно. Накануне они побывали в салоне красоты и дизайнерском магазине платьев. Преподаватели Школы сделали исключение, чтобы наградить тройку за успехи в предыдущих испытаниях.

Маша Пресс-служба "Нового канала"

Яна Пресс-служба "Нового канала"

Конкурс красоты среди пацанок проходил в два этапа - выход в вечерних платьях и проверка на эрудицию. Судьями стали преподаватели Школы панянок и директор конкурса "Мисс Украина-Вселенная" Анна Филимонова.

Пресс-служба "Нового канала"

Пресс-служба "Нового канала"

Пресс-служба "Нового канала"

Пресс-служба "Нового канала"

Пресс-служба "Нового канала"

"Душа всегда красивее тела. И именно Ксения это продемонстрировала. Меня поразила ее подлинность. В отличие от других, которые даже стеснялись демонстрировать свой интеллект, Ксения позволила себе быть лаконичной и не демонстрировать никаких поддельных эмоций. Сцена - это всегда бутафория, ты себя прикрываешь от зрителя. А девушка была такой настоящей на сцене, как утренняя роса. Она вышла и сказала, что хочет, чтобы у всех детей были родители. Особенно у тех, которые этого требуют. Эта фраза нас очень тронула", - рассказала директор Школы панянок Ольга Фреймут.

С Ольгой Фреймут согласились и другие преподаватели. Поэтому, самой красивой пацанкой "Нового канала" стала Ксения Гайнуллина.

"Ксения поразила своей непосредственностью, открытостью и искренностью. Наблюдая за ней, мы понимаем, что не зря здесь работаем. Ученица преодолела свои комплексы, она развивается. Но больше всего нас подкупило то, что Ксения ответила на интеллектуальном конкурсе о детях-сиротах", - поделился впечатлениями заместитель директора Андрей Бурлуцкий.

Ксюша "Мяу" Пресс-служба "Нового канала"

"Я не ожидала, что могу победить в этом конкурсе. Даже не думала, что буду в тройке. А по интеллектуального конкурса... Думала, завалю его. Но мне попались легкие вопросы. Ведь на самом деле интеллектуал из меня плохой", - призналась Ксюша "Мяу".

Напомним, что шоу "Від пацанки до панянки-3" выходит в эфир каждую среду в 19:00 на "Новом канале".

Как сообщал "Обозреватель", ранее участницы реалити "Від пацанки до панянки-3" полностью обнажились в эфире.