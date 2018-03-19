В киевском метро орудовали необычные карманники

В столичном метрополитене объявились карманники "наоборот" – они не воровали, а подбрасывали купюры пассажирам общественного транспорта.

Как оказалось, таким образом творческая группа "Сувенира из Одессы" накануне премьеры решила напомнить пассажирам о важности быть внимательными к своим вещам. "Обозреватель" предлагает узнать, как прошел необычный эксперимент.

Актеры, сыгравшие одесских бандитов в сериале – Геннадий Попенко и Сергей Малюга, а также продюсер проекта Александр Омельянов в образе налетчиков начала ХХ века "орудовали" на станциях метро Вокзальная и Театральная – на них, по статистике, совершается наибольшее количество краж.

Пресс-служба 1+1

Пресс-служба 1+1

Деньги, к слову, подбрасывали не обычные, а старинные – по образцу одесских купюр 1917 года.

Пресс-служба 1+1

"За такими банкнотами охотились карманники во времена Мишки Япончика в начале ХХ века. И хотя банды легендарного одесского налётчика уже давно нет, "острые козырьки" по-прежнему промышляют в общественном транспорте. Надеемся, после такой шуточной акции пассажиры будут более внимательны к своим вещам, и о карманниках мы будем знать разве что из кино. А пока, как говорится, не ловите гав в родном городе", - рассказывают инициаторы акции.

Пресс-служба 1+1

Пресс-служба 1+1

Пресс-служба 1+1

Интересно, что несмотря на колоритный внешний вид актеров, многие пассажиры совершенно не замечали, как в их карманах оказывались необычные купюры. При этом все с юмором и любопытством отнеслись к акции.

Пресс-служба 1+1

К слову, сам сериал "Сувенир из Одессы" о криминальном мире начала ХХ века можно посмотреть уже 19 марта в 21:00 на канале "1+1".

Ранее "Обозреватель" показывал 5 самых ярких исторических локаций сериала "Сувенир из Одессы".