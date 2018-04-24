Участницы "Холостяк-8" стали героинями коллекции beauty-образов 

Семь самых ярких участниц романтического реалити телеканала СТБ "Холостяк-8" стали героинями новой beauty-коллекции.

Героинями съемки стали Яна, Настя, Иванна, Галя, Наташа, Оля и Настя Слюсар. Девушки снялись в beauty-коллекции сети салонов красоты Backstage, который уже не первый год отвечает за красоту участниц на протяжении всего съемочного периода. Об этом "Обозревателю" сообщили организаторы съемки.

Backstage Beauty Salons

Backstage Beauty Salons

Backstage Beauty Salons

Backstage Beauty Salons

Задачей стилистов и визажистов было раскрыть индивидуальную красоту каждой героини. В то же время все образы служат вдохновением – любая девушка сможет примерить на себя каждый из них. Фотограф Евгения Чередниченко сделала серию снимков, в которой продемонстрировала взгляд команды Backstage на красоту "холостячек".

Backstage Beauty Salons

Backstage Beauty Salons

Игривость в образе Яны подчеркнула необычная прическа с элементами плетения и яркий акцент на губах.

Яна Backstage Beauty Salons

Яна Backstage Beauty Salons

Для Насти стилисты выбрали чувственный голливудский образ. Пшеничные локоны, уложенные в объемную прическу, дополнил естественный макияж с использованием легких мерцающих текстур.

Настя Backstage Beauty Salons

Настя Backstage Beauty Salons

Образ Наташи – это современное прочтение классической красоты. Аккуратные едва заметные стрелки на глазах и красный на губах – всегда актуальное сочетание.

Наташа Backstage Beauty Salons

Наташа Backstage Beauty Salons

Галя стала воплощением кокетливо-игрового образа. Smoky песочных оттенков подчеркнули цвет ее глаз, а объемные локоны, собранные в стильную прическу, добавили образу шика и элегантности.

Галя Backstage Beauty Salons

Галя Backstage Beauty Salons

Нежная красота Оли в сочетании с необычным плетением на длинных волосах добавила ее образу характера. Образ дополняет естественный макияж, выполненный кремовыми текстурами.

Оля Backstage Beauty Salons

Оля Backstage Beauty Salons

Образ Иванны подчеркивает ее чувственность и сексуальность. Стрелки привлекают внимание к глазам девушки, а элегантная прическа добавляет образу женственности.

Иванна Backstage Beauty Salons

Иванна Backstage Beauty Salons

В образе Насти главный акцент сделан на идеально уложенных локонах в духе золотого века Голливуда. На темных волосах девушки укладка смотрится очень элегантно и дополняет ее сдержанный макияж.

Настя Слюсар Backstage Beauty Salons

Настя Слюсар Backstage Beauty Salons

Как сообщал "Обозреватель", раньше экс-участница "Холостяка" Аня назвала идеальную пару для главного героя реалити Рождена Ануси.