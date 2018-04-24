Участницы "Холостяк-8" стали героинями коллекции beauty-образов 

Семь самых ярких участниц романтического реалити телеканала СТБ "Холостяк-8" стали героинями новой beauty-коллекции.
Героинями съемки стали Яна, Настя, Иванна, Галя, Наташа, Оля и Настя Слюсар. Девушки снялись в beauty-коллекции сети салонов красоты Backstage, который уже не первый год отвечает за красоту участниц на протяжении всего съемочного периода. Об этом "Обозревателю" сообщили организаторы съемки.
Backstage Beauty Salons
Backstage Beauty Salons
Backstage Beauty Salons
Backstage Beauty Salons
Задачей стилистов и визажистов было раскрыть индивидуальную красоту каждой героини. В то же время все образы служат вдохновением – любая девушка сможет примерить на себя каждый из них. Фотограф Евгения Чередниченко сделала серию снимков, в которой продемонстрировала взгляд команды Backstage на красоту "холостячек".
Backstage Beauty Salons
Backstage Beauty Salons
Игривость в образе Яны подчеркнула необычная прическа с элементами плетения и яркий акцент на губах.
Яна
Backstage Beauty Salons
Яна
Backstage Beauty Salons
Для Насти стилисты выбрали чувственный голливудский образ. Пшеничные локоны, уложенные в объемную прическу, дополнил естественный макияж с использованием легких мерцающих текстур.
Настя
Backstage Beauty Salons
Настя
Backstage Beauty Salons
Образ Наташи – это современное прочтение классической красоты. Аккуратные едва заметные стрелки на глазах и красный на губах – всегда актуальное сочетание.
Наташа
Backstage Beauty Salons
Наташа
Backstage Beauty Salons
Галя стала воплощением кокетливо-игрового образа. Smoky песочных оттенков подчеркнули цвет ее глаз, а объемные локоны, собранные в стильную прическу, добавили образу шика и элегантности.
Галя
Backstage Beauty Salons
Галя
Backstage Beauty Salons
Нежная красота Оли в сочетании с необычным плетением на длинных волосах добавила ее образу характера. Образ дополняет естественный макияж, выполненный кремовыми текстурами.
Оля
Backstage Beauty Salons
Оля
Backstage Beauty Salons
Образ Иванны подчеркивает ее чувственность и сексуальность. Стрелки привлекают внимание к глазам девушки, а элегантная прическа добавляет образу женственности.
Иванна
Backstage Beauty Salons
Иванна
Backstage Beauty Salons
В образе Насти главный акцент сделан на идеально уложенных локонах в духе золотого века Голливуда. На темных волосах девушки укладка смотрится очень элегантно и дополняет ее сдержанный макияж.
Настя Слюсар
Backstage Beauty Salons
Настя Слюсар
Backstage Beauty Salons
Как сообщал "Обозреватель", раньше экс-участница "Холостяка" Аня назвала идеальную пару для главного героя реалити Рождена Ануси.
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