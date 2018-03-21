Российский "Холостяк" выгнал из проекта сразу трех девушек

На российском телеканале ТНТ стартовал новый сезон шоу "Холостяк" с 23-летним музыкантом Егором Кридом.

Во втором выпуске участники проекта отправились в Барселону, после чего главный герой выгнал трех девушек, передает Cosmopolitan.

Для первой встречи участницы собрались на вечеринке у бассейна, но Крид опоздал на четыре часа, чем очень расстроил девушек. Некоторые из них резко высказывались в адрес Егора, а Ульяна Пылаева назвала его "единственным козлом из всех холостяков".

Егор Крид Instagram @egorkreed

Он заявил, что с таким отношением к ситуации им нужно обратиться к лайф-коучу. Также "холостяк" отметил, что Дарья Клюкина единственная, с кем бы ему хотелось провести время, и пригласил ее на первое свидание.

Публикация от Егор Крид (@egorkreed) 17 Мар 2018 в 11:36 PDT

Другим девушкам не повезло. Из-за критики, которую они обрушили на Егора, на проекте царила напряженная атмосфера. Перед церемонией роз Анастасия Смирнова заявила Криду, что все девушки врут и лицемерят.

Возможно, из-за слов Анастасии Егор принял решение выгнать из проекта сразу трех участниц. В этот раз ушли Елена Рыдкина, Ульяна Пылаева и Амелия Фомина. Крид был возмущен словами Елены о каком-то мужчине, с которым она в любой момент может заняться сексом.

Елена Рыдкина Instagram @kinkyrydkina

Вслед за Рыдкиной домой отправились и две другие участницы.

Амелия Фомина Instagram @ameliman

Крид обвинил их в излишнем негативе в свой адрес. Ульяне "холостяк" предложил взять розу, если она "постарается измениться", но девушка отказалась.

Ульяна Пылаева Instagram @ul_yanapilaeva

Как сообщал "Обозреватель", второй выпуск российского "Холостяка" с Егором Кридом не на шутку разозлил зрителей.