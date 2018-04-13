Отвлекают от более важного - украинская писательница о языковом скандале

Известная украинская писательница Ирен Роздобудько считает, что языковым скандалом украинцев пытаются отвлечь от чего-то более важного.

По ее мнению, то, что человек разговаривает на русском языке, не означает, что он - не настоящий патриот Украины. Такое заявление Роздобудько сделала в интервью "Укринформу".

"Знаете, это серьезный вопрос, на него надо долго отвечать. Этой зимой я вместе с мужем в составе волонтерского поезда "Трухановская сечь" проехала 15 прифронтовых городов, мы там увидели таких патриотов, дай Бог нам такими быть, и многие из них говорил по-русски. Я вообще считаю, что вопрос языка так остро поднимается всегда для того, чтобы отвлечь внимание от чего-то важного", - говорит писательница.

При этом она считает, что элементарные фразы на украинском языке должен знать каждый житель страны.

"Хотя, в принципе, нет ничего страшного, когда люди просто изучат и будут говорить "дякую" или "будь ласка". Мы же, когда едем в другую страну, всегда учим несколько фраз, таких как: "прошу", "пожалуйста", "очень вкусно", то есть простые фразы можно изучить даже тем людям, которые совсем не знают язык", - добавила Роздобудько.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Раде разгорелся скандал из-за тотальной украинизации.