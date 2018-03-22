"МастерШеф": кулинары-подростки стали героями "фильма ужасов"

В среду, 21 марта, на канале СТБ вышел восьмой выпуск шоу "Мастер Шеф" — "Кулинарный выпускной", в котором проект покинул один из конкурсантов.

В новом выпуске участникам шоу предоставили "уникальную возможность сыграть главную роль в фильме". "Обозреватель" расскажет, что из этого получилось и кто покинул шоу.

Так, каждый из подростков-кулинаров станет главным героем своего личного остросюжетного фильма ужасов под названием "Темная-темная комната". Когда они попали в эту темную комнату, у них было аж три минуты на то, чтобы во мраке, который кишит неожиданностями и порождает ужас, найти для себя пять ингредиентов. После чего все выбранные продукты необходимо было использовать уже на светлой и такой привычной кухне "МастерШефа". Подростки должны были превратить их во французский кулинарный шедевр.

Также, по сценарию фильма, если участник возьмет больше пяти продуктов, лишние на свое усмотрение отберут судьи. А если меньше – дадут столько, сколько не будет хватать.

Кого из юных кулинаров ждало фиаско, а кому удалось пощеголять сверхъестественным блюдом, можно посмотреть здесь:

Второе испытание восьмого выпуска отправило подростков в 90-е. Современная молодежь едва может представить свою жизнь без Instagram, селфи и лайков. А в те далекие времена, когда юных кулинаров еще не было даже в планах, люди наслаждались прекрасными молодыми годами без новомодных смартфонов и цифровых фотоаппаратов. А самые яркие моменты отражались с помощью специальных довольно габаритных устройств.

В эфире "МастерШефа" у участников проекта появилась возможность в некотором смысле попасть в те времена. Ведь капитан и су-шеф каждой команды должны были передать рецепт своим подопечным с помощью Поляроидов. Фактически, необходимо было создать фото-инструкцию по приготовлению блюда из пяти снимков.

Посмотреть, как подростки осваивали технику эры 90-х, можно здесь:

После этого началась борьба за участие в проекте между самыми слабыми участниками. В восьмом выпуске на кухне произошли некоторые изменения. Все поверхности теперь находятся на недосягаемой высоте.

На шестерых участников выделили аж два куба. Но строго-настрого запретили становиться на него более, чем одному человеку. А также важным условием является то, что готовить можно только на соответствующей процессу поверхности.

Хуже всего с заданием справились Лиза Дидковская и Ярик Гринчук. Суп Лизы получился чересчур густым, а Ярик добавил слишком много муки в картофельные ньокки. Судьи решили, что эти участники должны покинуть проект в восьмом выпуске.

Лиза Дидковская СТБ

Ярик Гринчук СТБ

Как сообщал "Обозреватель", в седьмом выпуске шоу покинул Геворг Галстян.