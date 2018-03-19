"Кошмар!" Что злило в выпуске 2 российского "Холостяка"

На канале ТНТ 18 марта в эфир вышла вторая серия шоу "Холостяк-6", главным героем которого стал певец Егор Крид.

Новый выпуск не на шутку разозлил зрителей, которые поделились своим мнением о шоу в Instagram.

Пользователи сети раскритиковали участниц, сравнив их с представительницами самой древней профессии, самого холостяка, а также и сценарий шоу. Также зрительницы постоянно сравнивают украинское и российское шоу. На этот раз досталось многим участницам, а особенно одесситке Алисе, которая прославилась благодаря тому, что она альбинос и модель в стиле ню.

"Она тоже на фоне других девушек выглядит колхозно и потаскано. Хотя, украинки самые красивые девушки, имхо"

"А меня бесит что дикция у всех такая неприятная. Слушать, что они говорят, тяжело. То ли из за их переделанных носов и надутых губ"

"А мне Егор не нравится, произвёл впечатление нагло напыщенного мальчишки"

"Этот сезон просто хуже предыдущих"

"Все брюнетки на одно лицо, как китайцы, невозможно запомнить их"

"Это кошмар какой-то. Слёзы, слюни, сопли... девчонки пустые какие-то на слова, все одно и то же говорят", - пишут пользователи сети.

Как сообщал "Обозреватель", зрители высказали свое мнение о герое шоу "Холостяк-6" Егоре Криде в сети.