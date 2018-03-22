"Холостяк-8": участниц проекта ждет "сельское" испытание

В пятницу, 23 марта, на телеканале СТБ выйдет третий выпуск романтического реалити "Холостяк".

В нем герои проекта отправятся на Закарпатье, где между ними разбушуются настоящие страсти. Подробнее о том, что ждет зрителей шоу, расскажет "Обозреватель".

Все начнется с того, что Холостяк Рожден Ануси пригласит Марину, Арину и Наташу на дегустацию. Девушки сразу начнут гадать, что же им придется дегустировать.

Пресс-служба СТБ

"Я настроилась на белое сухое", - заявила Марина.

"Он выпьет бокал вина, будет вам петь", - предположила Иванна.

Каково же будет удивление участниц, когда они узнают, что дегустировать им придётся сыр из молока буйвола. Более того, необходимо будет также приготовить его собственными руками.

Пресс-служба СТБ

Пресс-служба СТБ

"Так как они девочки городские, я очень хотел окунуть их в сельскую карпатскую жизнь и посмотреть, как они будут справляться с теми или иными трудностями", - объяснил Рожден.

Пресс-служба СТБ

Пресс-служба СТБ

Удастся ли девушкам убедить Рождена в своей хозяйственности и зачем Наташа решит оседлать буйвола, можно будет увидеть уже в пятницу, 23 марта в 20:00 в эфире романтического реалити "Холостяк" на СТБ.

Пресс-служба СТБ

Пресс-служба СТБ

А также на этой неделе Холостяк преподнесет девушке особый подарок - белую розу, как возможность пойти на свидание вместо одной из соперниц.

Как сообщал "Обозреватель", ранее участницу проекта "Холостяк" со скандалом забрала полиция.