"Холостяк-8": участниц проекта ждет "сельское" испытание

В пятницу, 23 марта, на телеканале СТБ выйдет третий выпуск романтического реалити "Холостяк".
В нем герои проекта отправятся на Закарпатье, где между ними разбушуются настоящие страсти. Подробнее о том, что ждет зрителей шоу, расскажет "Обозреватель".
Все начнется с того, что Холостяк Рожден Ануси пригласит Марину, Арину и Наташу на дегустацию. Девушки сразу начнут гадать, что же им придется дегустировать.
Пресс-служба СТБ
"Я настроилась на белое сухое", - заявила Марина.
"Он выпьет бокал вина, будет вам петь", - предположила Иванна.
Каково же будет удивление участниц, когда они узнают, что дегустировать им придётся сыр из молока буйвола. Более того, необходимо будет также приготовить его собственными руками.
Пресс-служба СТБ
Пресс-служба СТБ
"Так как они девочки городские, я очень хотел окунуть их в сельскую карпатскую жизнь и посмотреть, как они будут справляться с теми или иными трудностями", - объяснил Рожден.
Пресс-служба СТБ
Пресс-служба СТБ
Удастся ли девушкам убедить Рождена в своей хозяйственности и зачем Наташа решит оседлать буйвола, можно будет увидеть уже в пятницу, 23 марта в 20:00 в эфире романтического реалити "Холостяк" на СТБ.
Пресс-служба СТБ
Пресс-служба СТБ
А также на этой неделе Холостяк преподнесет девушке особый подарок - белую розу, как возможность пойти на свидание вместо одной из соперниц.
Как сообщал "Обозреватель", ранее участницу проекта "Холостяк" со скандалом забрала полиция.
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