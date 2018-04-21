"Холостяк-8": кто покинул шоу в 7 выпуске

В пятницу, 20 апреля, на телеканале СТБ вышел седьмой выпуск романтического реалити "Холостяк-8".

Авторы шоу анонсировали, что эфир будет наполнен невообразимой романтикой и новыми испытаниями для чувств Холостяка Рождена Ануси и участниц, которые борются за его расположение. "Обозреватель" предлагает узнать, что же произошло в новом выпуске проекта и кто из девушек прекратил свое участие в нем.

В седьмом выпуске Рожден вместе с девушками отправился в солнечную Португалию.

Вечірка розпочата #холостяк8 Публикация от Холостяк СТБ (@holostyakstb) 20 Апр 2018 в 10:17 PDT

Первой на романтический разговор под палящим солнцем звездный Холостяк пригласил Олю. Она все время заряжает его позитивом и легкостью. Но в седьмом эфире Рожден попытался вывести девушку на серьезный разговор, чтобы понять, стоит ли и дальше оставлять ее на проекте. Правда, все старания Рождена лучше узнать Ольгу оказались напрасными.

Ольга та Рожден. #холостяк8 Публикация от Холостяк СТБ (@holostyakstb) 20 Апр 2018 в 10:08 PDT

Во время отдыха в Португалии девушки вместе с Рожденом нежились под теплым солнцем, превратили купание в бассейне в настоящую забаву и освежались прохладными коктейлями.

Гол🙌🏻⠀ #холостяк8#холостякстб#холостякУкраина#холостякУкраїна#holostyakstb#Holostyak#bachelor#bachelor8 Публикация от Холостяк СТБ (@holostyakstb) 20 Апр 2018 в 10:30 PDT

Пока остальные участницы были заняты напитками, Наталья успела пригласить Рождена в свой гостиничный номер. И как после этого Холостяк не пытался настроить девушек на искреннюю дружескую беседу, все равно все закончилось большим скандалом.

Произошел он из-за Гали, которая не смогла справиться с ревностью и конкуренцией, не рассчитала количество выпитых коктейлей и устроила пьяную истерику. К слову, именно с Галей Рожден впервые поцеловался на проекте "Холостяк-8".

После этого Рожден отправился на свидание с Яной, с которой они попытались впервые в жизни поймать акулу. Но планы Холостяка о крутом и экстремальном свидании оказались под угрозой. Сильная и боевая Яна почти упала в обморок от одного только процесса подготовки, поэтому до самой акулы дело так и не дошло.

Далее Рожден Ануси попросил сразу трех девушек в тайне ото всех сбежать к нему. Анетти, Иванка и Настя даже не догадываются, что их ждут совершенно одинаковые индивидуальные свидания с Холостяком. А задумал это Рожден для того, чтобы увидеть, как абсолютно разные по темпераменту девушки будут вести себя в подобных ситуациях. Поэтому для каждой из трех красавиц свидание с Рожденом пройдет по одному сценарию. Сначала их ждет испытание соблазнительной танцовщицей, а затем – неожиданное столкновение с наглым вором.

К примеру, Анетти устроила настоящее расследование и взялась сама искать злодея, который их обворовал. Ну а Рожден, не в силах больше терпеть такое поведение девушки, решил просто уйти со свидания.

После неудачного тайного свидания с Рожденом, Анетти решила покинуть проект "Холостяк". Поэтому на церемонию роз так и не пришла. И пока другие участницы радовались, что избавились от еще одной конкурентки, Холостяк решил расставить все точки над "и" и еще раз поговорить с Анетти наедине.

В результате заветную розу не получила Настя, которая и покинула проект.

Таким образом борьбу за сердце Рождена Ануси на проекте "Холостяк-8" продолжат шесть участниц.

Як вам склад? #холостяк8 Публикация от Холостяк СТБ (@holostyakstb) 20 Апр 2018 в 2:03 PDT

Смотреть онлайн 7 выпуск шоу "Холостяк-8", Часть 1 от 20.04.2018

Смотреть онлайн 7 выпуск шоу "Холостяк-8", Часть 2 от 20.04.2018

Смотреть онлайн 7 выпуск шоу "Холостяк-8", Часть 3 от 20.04.2018

Смотреть онлайн 7 выпуск шоу "Холостяк-8", Часть 4 от 20.04.2018

Смотреть онлайн 7 выпуск шоу "Холостяк-8", Часть 5 от 20.04.2018

Смотреть онлайн 7 выпуск шоу "Холостяк-8", Часть 6 от 20.04.2018

Как сообщал "Обозреватель", ранее Рожден Ануси рассказал о сложностях из-за "Холостяка".