"Холостяк-8": кто покинул шоу на третьей неделе

В пятницу, 23 марта, на канале СТБ вышел третий выпуск шоу "Холостяк-8", в котором одна из участниц покинула проект прямо на свидании с Рожденом Ануси.

Рожден решил пригласить Настю на индивидуальное свидание. Местом встречи он выбрал горячие чаны на берегу реки. Все участницы позавидовали Насте, ведь у нее появилась возможность блеснуть перед холостяком своей сногсшибательной фигурой. Счастливая девушка убежала готовиться к свиданию. А тем временем в лагере кое-что произошло, говорится в материале СТБ.

Ведущий Григорий Решетник пришел к участницам с белой розой. Этот цветок дает право пойти на свидание вместо той девушки, которую пригласил холостяк. Он вручил белую розу Гале. Рожден надеется, что цветок поможет ей побороть свою стеснительность.

А тем временем у Насти и Рождена идет свидание. Девушка ему очень понравилась, но холостяк не до конца чувствует, что она хочет строить с ним отношения. В ходе разговора выясняется, что они люди с абсолютно разными ценностями и взглядами на жизнь. Рожден разочарован. Настя покидает проект.

Следующей на свидание отправилась Маша. Холостяк предложил дорисовать картину, которую девушка подарила ему при первой встрече. Сначала участники рисовали на холсте, а затем на одежде друг друга. После рисования пара отдыхала возле камина. Между ними создалась атмосфера интимности и флирта. Рождену понравилась Маша, и он вручил ей розу.

Приглашение на следующее свидание получили Марина, Наташа и Арина. Вместе с холостяком девушкам предстоит отправиться на дегустацию сыров.

За время свидания Рожден успел пообщаться с каждой девушкой. Они готовили сыры, дегустировали их, катались на буйволах и пили наливки. На тет-а-тете с Ариной Рожден задал девушке вопрос: действительно ли она хочет с ним отношений? Арина ушла от ответа, пообещав подумать.

В конце свидания Рожден отдал розу Наташе. Остальные девушки узнают вердикт на Церемонии роз.

Третья вечеринка была очень волнительной, ведь некоторые из девушек до сих пор не были на свидании с холостяком. Галя так и не воспользовалась своим правом белой розы.

Когда у Рождена остался всего лишь один цветок, он решил поговорить с Аней. Девушка поделилась своей историей и повеселила холостяка шутками.

Рождену было приятно общаться с Аней. Но он не хотел, чтобы Галя покинула проект. Поэтому холостяк вручил розы обеим девушкам. На третьей неделе проект "Холостяк"-8 покинула только Настя.

Смотреть онлайн "Холостяк" 3 сезон выпуск 3 от 23.03.2018

Как сообщал "Обозреватель", во втором выпуске программы "Холостяк" 16 марта Рождену Ануси пришлось проститься сразу с несколькими девушками.