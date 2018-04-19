"Холостяк-8": как пройдет романтический эфир у океана

В пятницу, 20 апреля, на телеканале СТБ выйдет седьмой выпуск романтического реалити "Холостяк-8".

На романтическом реалити "Холостяк" осталось семь девушек. На этой неделе они продолжат борьбу за сердце главного героя на атлантическом побережье, где их ждет незабываемый отдых, невообразимая романтика и новые испытания для их чувств. "Обозреватель" предлагает узнать, что еще ждет зрителей в новом выпуске проекта.

Пресс-служба СТБ

"Мы все вместе приехали отдохнуть в Португалию, наполненную солнцем и океанским воздухом. Очень надеюсь, что мы станем ближе друг к другу, а отношения заиграют новыми красками", - говорит главный герой проекта Рожден Ануси.

Пресс-служба СТБ

В первый же день Холостяк приготовил для девушек вечеринку у бассейна. Специально для этого события он сделал каждой подарок – купальник. И только Оля сообразила по-быстрому примерить презент и лично первой сказать "спасибо" главному герою. Благодаря ее инициативности у них получилось пообщаться тет-а-тет.

Рождену важно было узнать что-то об Оле, ведь его главная претензия к ней – отсутствие конкретики в ответах девушки.

На вечерних посиделках у бассейна Рожден, предложит пооткровенничать о самых трудных моментах на проекте, и признается, что для него - это момент прощания с девушками во время церемонии роз. Но откровениям девушек помешает Галя, которая под воздействием алкоголя закатит Рождену сцену ревности, из-за которой вечер придется прервать.

Пресс-служба СТБ

А уже на следующее утро, Рожден предложит Яне отправиться в открытый океан, чтобы поймать акулу.

Пресс-служба СТБ

Кроме того, на этой неделе Холостяк устроит проверку для Иванны, Насти и Анетти. Как отреагируют девушки, когда узнают о том, что Рожден их проверял, и почему после этого свидания одна из участниц примет решение не приходить на церемонию роз, зрители смогут увидеть 20 апреля в 20:00 в эфире романтического реалити "Холостяк" на телеканале СТБ.

Ранее "Обозреватель" писал, каким был первый поцелуй на романтическом реалити "Холостяк-8".