"Грудь наружу": как обсуждают героиню "Одруження наосліп"

14 марта на канале 1+1 в эфир вышел 8 выпуск шоу "Одруження наосліп", в котором два незнакомых человека женятся, а затем начинают узнавать друг друга.

"Обозреватель" расскажет, чем возмутили зрителей главные герои этой серии.

Под венец на этот раз вслепую собрались тренер по фитнесу Таша, которая имеет достаточно мужского внимания, однако уже давно одинока, и тренер Олег.

Два неудачных брака Таши оставили после себя глубокие душевные раны и не позволяют женщине обрести семейное счастье.

Олег был дважды женат, однако не смог удержать семейное счастье. Мужчина имеет много общих увлечений с Ташей, а его спортивное тело часто привлекает женские взгляды.

Новый выпуск вызвал оживленные обсуждения на YouTube, где был опубликован 8 выпуск шоу. Зрители обсудили внешний вид героев, указав на то, что Таша любит экстравагантные, а порой вульгарные вещи. Также пользователи сети отметили, что новый выпуск изобилует обнаженными телами. Досталось и Олегу, который показался зрителям редким бабником.

Смотреть онлайн 8 выпуск "Одруження наосліп" от 14.03.18

Как сообщал "Обозреватель", героев шоу "Одруження наосліп" назвали "тошнотиками" пользователи сети.