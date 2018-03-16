"Голос країни": Зианджа рассказала, кому посвятила выступление на "боях"

В воскресенье, 18 марта, на телеканале "1+1" выйдет первый выпуск "вокальных боев" шоу "Голос країни-8", в котором выступит Зианджа, которая ранее была известна в Украине как певец Борис Апрель.

В рамках выпуска тренеры Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль сформируют из своих участников дуэты для выступления на сцене. Победителем из "баттла" выйдет только один участник, другого вокалиста наставники смогут "украсть". "Обозреватель" предлагает узнать, что еще ожидает зрителей в эфире.

Так, подопечные Потапа девушка-трансгендер Зианджа и Алексей Баклан, который в "слепых прослушиваниях" своим исполнением хита группы Rammstein покорил сердца тренеров, сойдутся в "вокальном бою". Интересно, что Алексей не сразу понял, что Зианджа в прошлом была Борисом Апрелем. Свою конкурентку он считает очень женственной и привлекательной.

Зианджа и Алексей Баклан Пресс-служба 1+1

В свою очередь, Зианджа призналась, с какой целью пришла на "Голос країни": "Я хочу стать голосом для людей, которых никто не слышит. Свое участие в проекте я посвящаю всем изгоям, людям не таким, как все, оттолкнутых обществом. Ведь не важно, как ты выглядишь и чем отличаешься от других, ты можешь осуществить свои мечты".

Еще одним новообразованным дуэтом проекта станут монтировщик сцены Дмитрий Самко и львовский музыкант Зиновий Карач из команды Сергея Бабкина. Ребята исполнят песню "Way down we go" исландского музыкальной группы "Kaleo". Во время подготовки Дмитрию пришлось выучить английский язык, которого он ранее не знал.

Дмитрий Самко и Зиновий Карач Пресс-служба 1+1

Подопечный Джамалы казак Сиромаха выступит с девушками-сестрами из трио "Girls in jazz". Интересно, что Потап даже признается Александру, что его девятилетний сын увлекается казачеством и знает много украинских песен.

Козак Сиромаха и трио Girls in jazz Пресс-служба 1+1

Также поддержать своих фаворитов "Голоса країни" придут такие известные украинские группы, как "The Hardkiss", "Сальто назад" и "KOZAK SYSTEM".

The Hardkiss Пресс-служба 1+1

С какими участниками споют артисты, можно посмотреть уже 18 марта в 21:00 на телеканале "1+1".

Напомним, что после этапа "вокальные бои" количество вокалистов в командах звездных тренеров уменьшится в два раза: победителем из "баттла" может выйти только один участник. Также к подопечным наставников может присоединиться "украденный" участник другого тренера. В следующем этапе проекта "нокаута" вокалисты будут бороться за право выступать в прямых эфирах "Голоса країни".

Как сообщал "Обозреватель", ранее на шоу "Голос країни" выступила популярная певица-миллиардерша Камалия.