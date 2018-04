"Голос країни-8": как прошел четвертьфинал

В воскресенье, 15 апреля, на телеканале 1+1 показали первый прямой эфир вокального шоу "Голос країни-8".

В рамках выпуска звездные тренеры Сергей Бабкин, молодая мама Джамала, Потап и Тина Кароль определились каждый с двумя полуфиналистами своих команд: одного выбрали зрители путем телефонного и смс-голосования, другого - звездные наставники. "Обозреватель" предлагает узнать, как прошел выпуск, и кто попал в следующий этап проекта.

Открыло эфир выступление звездных тренеров. Первой на сцене появилась Джамала со своей песней "I believe in you", затем Бабкин спел свой хит "Де би я". Потап исполнил попурри из песен своей группы Mozgi, а Тина Кароль также появилась на сцене с попурри из своих хитов.

К слову, молодая мама Джамала появилась на телеэкране впервые после родов именно в прямом эфире "Голосу країни-8".

Первыми в полуфинале выступили участники команды Джамалы - Анна Тринчер, Кристина Храмова, Арсен Витрецкий и Адриана Шевчук.

Звезда сериала "Школа" Анна Тринчер исполнила хит Бритни Спирс "Oops I did it again", посвятив его всем подросткам. Потап и Джамала высоко оценили выступление девушки, назвав ее новой суперзвездой.

После нее на сцене выступила Адриана Шевчук, которую называют украинской Адель. Она спела легендарную украинскую песню "Рідна мати моя" и посвятила ее своей матери, которая приехала к девушке на эфир. Трогательная композиция даже довела до слез молодую маму Джамалу.

Стоматолог Арсен Витрецкий спел хит украинского мультиартиста MONATIK под названием "УВЛИУВТ". Он не только прекрасно справился с пением, но и сопровождал выступление зажигательными танцами, что покорило звездных наставников.

Последней из команды Джамалы выступила Кристина Храмова. Она исполнила культовую композицию группы No Doubt под названием "Don't speak". Во время пронзительного выступления девушки Джамала и Бабкин даже станцевали медленный танец. Обращаясь к Кристине, Джамала призналась, что впервые влюбилась именно под эту песню.

По результатам зрительского голосования в полуфинал прошла Анна Тринчер. Джамала же оставила в проекте Кристину Храмову.

Следующими за участие в полуфинале поборолись участники команды Сергея Бабкина - Валентин Биленький, Алена Луценко, Александр Чекмарев и Дмитрий Самко.

Валентин Биленький, который попал на "Голос країни" с пятой попытки, выступил в четвертьфинале с песней "Два кольори". Исполнение легендарной композиции в современной аранжировке покорило зрителей и судей проекта.

После него Дмитрий Самко спел хит культовой украинской группы "Океан Ельзи" под названием "Там, де нас нема". Потап назвал выступление Дмитрия великолепным и отметил, что хотел бы еще больше рассмотреть его силу.

Александр Чекмарев поборолся за выход в полуфинал с песней Фредди Меркьюри "Who wants to live forever", которую посвятил всем украинцам, которые прославляют свою страну. Тина Кароль осталась под впечатлениями от пения Александра и назвала его номер "изюминкой" в команде Бабкина.

Фаворитка Нины Матвиенко Алена Луценко выступила на сцене с песней "Я піду в далекі гори". Чувствительное исполнение повергло в шок зрителей и звездных тренеров, которые очень высоко оценили пение Алены.

Зрители отдали свое предпочтение Алене Луценко. Сергей Бабкин подарил билет в полуфинал Дмитрию Самко.

После них в борьбу вступили участники команды Потапа - Никита Трондин, Виолетта Литвиненко, Зианджа и Србуи Сргсян.

Виолетта Литвиненко, которую Джамала на "слепых прослушиваниях" называла победителем шоу, выступила с песней украинской группы The Hardkiss "Журавлі".

Затем в четвертьфинале выступила армянка Србуи Сргсян с хитом "New Rules" певицы Дуа Липа. Потап рассыпался в комплиментах девушке, отметив ее голос, харизму и энергию.

После нее на сцене "Голосу країни" выступил Никита Трондин, который посвятил песню группы Garbage "The world is not enough"своей скончавшейся матери. Потап подчеркнул, что Никита во время номера боролся сам с собой, и в итоге стал настоящим мужчиной.

После этого последовало долгожданное выступление певицы-трансгендера Зианджи. Она исполнила зажигательную песню "Mamma mia" легендарного коллектива АВВА. Тина Кароль, у которой ранее были конфликты с участницей конкурса, назвала ее настоящей артисткой. Однако с этим мнением не согласились зрители проекта.

Больше всего зрительских голосов собрал Никита Трондин, а Потап принял решение пропустить в полуфинал Србуи Сргсян. Таким образом, подтвердились слова травести-дивы, телеведущей Монро о том, что экс-Борис Апрель вылетит из шоу уже в первом прямом эфире.

Последними в четвертьфинале выступили подопечные Тины Кароль - "Nude voices", Михаил Сосунов, Алена Карась и Андрей Рыбарчук.

Сначала участие в четвертьфинале взяли "Nude voices", которые из трио превратились в дуэт, так как Денис Повалий со скандалом покинул проект. Его не устроила работа с Тиной Кароль и он заявил, что "может позволить себе психануть". Они исполнили mash-up OST Star Wars, In the jungle, Don't worry be happy и Ghostbusters.

Участник "Лиги смеха" Михаил Сосунов спел пронзительную песню группы Radiohead "Creep". Потап назвал парня одним из топ-исполнителей первого прямого эфира.

После него на сцене появилась Алена Карась с песней Etta James "At last". Джамала отметила, что певица очень изменилась в лучшую сторону и стала гораздо увереннее чувствовать себя на сцене. Тина Кароль также подчеркнула, что на "Голосі країни-8" Алена расцвела.

Закрыл четвертьфинал экономист Андрей Рыбарчук, которого называют секс-символом проекта. Он исполнил нежную композицию Сергея Бабкина "Ще осінь зовсім молода". Сам Бабкин остался под положительными впечатлениями и поблагодарил парня за сильное исполнение его песни.

В полуфинал прошли Андрей Рыбарчук (по результатам зрительского голосования) и Михаил Сосунов (по решению Тины Кароль).

В самом конце эфира тренер "Голосу. Діти-4" MONATIK представил новую композицию"Жизнь поет".

