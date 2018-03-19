"Битва экстрасенсов-18": кто шокировал во втором выпуске

Второй выпуск 18 сезона шоу "Битва экстрасенсов" ознаменовался яркими конкурсами и шокирующими происшествиями.

Чтобы проверить способности ясновидцев, их подвесили на крюк над чаном со смолой, сообщает "Обозреватель".

Первый конкурс заключался в проверки простыми людьми экстрасенсорного дара участников "Битвы". Только на этот раз, участники находились над "адским чаном" в подвешенном состоянии в буквальном смысле. Каждый неверный ответ приближал ясновидцев к смоле, слава богу, не кипящей.

Первой на съемочную площадку вышла черный таролог Светлана Павлюк. Девушка очень нервничала, ведь, кроме страха высоты, ее с самого утра тревожила головная боль. Несмотря на старания, Светлана допустила две ошибки уже на третьем вопросе, за что была полностью погружена в неприятную смесь.

Цыганская гадалка Белла, которая пришла на проект вместе с сестрой, шокировала присутствующих неожиданной новостью. Оксана больше не будет участвовать в "Битве экстрасенсов".

В целом, за исключением нескольких участников, ясновидящие давали правильные ответы на самые каверзные вопросы людей из толпы. Участник шоу Евгений Медовщиков, почувствовавший боль женщины, к которой ранее подходил Каин Крамер, шокировал всю съемочную команду. Почему он расплакался, - смотрите видео.

Вторым заданием участников стала помощь девушке Татьяне, которая начала видеть сущности. Совсем недавно, после селфи с подругами, за ее спиной проявился череп… Смогут ли участники помочь героине этого конкурса? Все ответы в видео.

Затем жюри предстояло решить, кто же покинет проект во втором выпуске.

По мнению жюри, самыми слабыми участниками недели стала пара волхвов – Велезара и Велемудр. Супруги, несмотря на все желание победить, не справились ни с одним из заданий.

Именно они и покинули шоу.

По материалам СТБ

Смотреть онлайн 2 выпуск шоу "Битва экстрасенсов 18" от 18.03.18

Как сообщал "Обозреватель", в прошлом выпуске шоу "Битва экстрасенсов-18" ясновидцы раскрывали тайны Ольги Фреймут.