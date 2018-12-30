''Девочка запуталась!'' Лорак раскритиковали за сексуальное фото с толпой мужчин

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, попала под шквал критики за фото в окружении множества мужчин.

В Instagram артистка опубликовала черно-белый снимок, на котором запечатлена в довольно откровенном образе.

При этом артистка, которая решила развестить с мужем из-за его измены, сделала заявление о том, какими должны быть партнеры в отношениях: "Достоинство и стиль! Вот важные качества у мужчин и женщин".

Некоторые пользователи сети раскритиковали как ее образ, так и высказывание: "Когда человек, а тем более мужчина, увлечен внешним своим образом, он является ненадежным человеком", "Запуталась девочка и других путает", "Ужасно. Полная безвкусица", "Какие правильные качества отмечены! Жалко, что их не было в бывшем муже".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский телеканал "Интер" 29 декабря показал нашумевшую шоу-программу "Дива" опальной певицы Ани Лорак. Пользователи сети заявили, что оно было ужасным.