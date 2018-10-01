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СпортLady

"Девочка!" Внезапно помолодевшая Пугачева привела в восторг сеть новым фото

11.3тЧитать материал на украинском

Новое фото, на котором изображена российская артистка Алла Пугачева с семьей, привело в восторг сеть.

Снимок был опубликован на странице ее супруга Максима Галкина в Instagram. Фанаты отметили, как помолодела Пугачева, добавив, что на фото она даже похожа на свою дочь – Кристину Орбакайте.

"Были на премьере замечательного мультика "Пришельцы в доме", в котором я озвучил трёх инопланетян. Давно не слышал, чтобы зал так дружно хохотал на мультфильмах", - подписал фото Галкин.

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"Алла, как девочка. Счастья и здоровья Вам!", "Максим, Алла - красотка… она, случайно, не пьет вашу кровь?", "Мама Алла молодец - молодеет с каждым годом", - пишут восторженные фанаты в сети.

"Девочка!" Внезапно помолодевшая Пугачева привела в восторг сеть новым фото
"Девочка!" Внезапно помолодевшая Пугачева привела в восторг сеть новым фото
"Девочка!" Внезапно помолодевшая Пугачева привела в восторг сеть новым фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России заявили о внебрачных детях Пугачевой. Говорят, их, как минимум, трое.

Персоны
Алла ПугачеваМаксим Галкин
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
С Фотошопом и обезьяна "помолодеет" ! )))
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andreyev andrei
andreyev andrei
Болтовский Андрей, Давай, Болт,выкладывай свою фоту:-))))))))))
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