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20 января • обновлено в 00:31
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"Девочка, думай!" Кароль на "Голосе" ярко высмеяла участницу из России

1.7т
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В первом выпуске десятого юбилейного сезона украинского шоу "Голос країни-10" выступила участница из России Василиса Старшова, которая пела в группе "Ленинград".

Девушка не пришлась по вкусу члену жюри проекта Тине Кароль, которая посчитала россиянку слишком пафосной и взбалмошной (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

Поэтому она решила поставить на место участницу.

Тина Кароль

Тина Кароль

Кадр из видео

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После того, как Старшова вызвала на баттл другого члена жюри шоу Дана Балана, с которым Кароль приписывают роман, Тина и вовсе присоединилась к ним и зачитала провокационный рэп.

Василиса Старшова и Дан Балан

Василиса Старшова и Дан Балан

Кадр из видео

В исполнении рэп-строк Тина Кароль прочла следующее:

"Тебе нужно петь и больше звука давать, понты откидывать. И мне все равно откуда ты и кто ты, с какой группы ты и какая там нота. Мне важно, чтобы душа твоя петь умела. Делать чудо, оно не кричит, в этом есть нечто особенное. Поэтому, девочка моя, думай, решай, но моя семья про нечто другое. И если ты боец, то тебе ко мне на хлебец".

Кароль ярко высмеяла участницу из России

Кароль ярко высмеяла участницу из России

Кадр из видео

Напомним, что на слепых прослушиваниях Василиса Старшова исполнила песню "Complicated" Avril Lavigne.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пробравшийся в Киев Корчевников засветился с победителем "Голос країни".

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Место
Украина
Тег
Голос країни-10
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Северг Олег
Северг Олег
Хрень какая то
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