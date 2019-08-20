"Дети Украины в вас стреляют!" Скандальная актриса из Киева призналась в любви к России

Руководитель Киевского театра "Браво" Любовь Титаренко пожаловалась одиозному журналисту Руслану Коцабе о притеснении русского языка и призналась в любви к России.

Известный политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале пристыдил актрису за наезд на соблюдение языкового законодательства в Украине и распространение пропаганды.

Так, Титаренко пожаловалась, что сложно делать переводы российских постановок на государственный язык. Якобы люди не смогут воспринимать пьесы не на языке оригинала.

Любовь Титаренко пожаловалась на притеснение русского языка в Украине кадр из видео - Алексей Голобуцкий

"Они приходят в театр, чтобы именно понять и увидеть смысл. Если им нужно будет читать и наверх смотреть на сцену – это нереально делать одновременно. Поэтому то, что они сделали – это большая ерунда. Этот закон принимался быстро, поспешно, нагло, переголосованием по 10-20 раз. Как и все темные дела. Это чтобы рассорить людей, и они своего достигли. Люди рассорились, у меня было много друзей, с которыми теперь трудно находить общий язык. Эта власть натворила столько бед, сколько у нас не было столетиями. Именно в разногласии, языковой и семейной войне, религиозной войне и культуре. Эта власть расколола нас", – заявила она.

Более того, руководитель театра попросила прощения у террористов "Л/ДНР" за то, что "Украина в них стреляет".

"Простите нас, что Украина вам сегодня не мать. Простите, что дети Украины в вас сегодня стреляют, и вы им отвечаете. Люблю Россию. Говорят – мы вернем Крым. Не вернем, потому что люди не хотят возвращаться. И если мы им отрезаем воду и электричество, Россия им это всё делает. И если людям так хорошо – зачем насиловать", – добавила она.

В ответ Голобуцкий напомнил одиозной актрисе, что весь театральный мир с разницей в качестве спокойно переводит пьесы с любых языков, ориентируясь на местную публику.

"Все считают свои языки достаточно полноценными для театральных постановок. И только в Украине по поводу русского вдруг падает защелка: здесь все, здесь нельзя, только оригинал на русском, так пропадет вся ценность и впечатление не то. То есть, украинская театральная среда искренне уверенна в неполноценности украинского языка по сравнению с русским. Согласитесь, это как-то неправильно", – возмутился политтехнолог.

Любовь Титаренко жалуется на притеснение русского языка кадр из видео

Он добавил, что в Украине уже целые поколения выросли, которые не владеют литературным русским языком и просто не поймут того же Александра Пушкина, Федора Достоевского.

"Это, может быть, странно осознавать выпускникам советских школ, которых учили еще и различать рязанский и сибирский говор, а не просто понимать русский, – но для современной молодежи так оно и есть. Русский – один из иностранных, уровень владения которым достаточен для разговора, для переписки и технической документации, но с художественными классическими текстами уже возникают проблемы. Поэтому дайте работу переводчикам и новому поколению украиноязычных артистов – вместо того, чтобы цепляться за пропагандистскую установку "русский – язык международного общения и его обязаны завершено все понимать", – резюмировал Голобуцкий.

Артиллерия ВСУ Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Титаренко уже оскандалилась заявлением о том, что в Украине идет "гражданская война".

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