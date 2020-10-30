От неудачной пластики до выпуска белья: как живут секс-символы сериалов 1980 – 1990-х

За игрой этих актрис наблюдали миллионы зрителей по всему миру. Им сочувствовали, вместе с ними переживали главные драмы и приключения – речь идет о героинях культовых сериалов 1980 – 1990-х. Прошли годы и многие из секс-символов изменились до неузнаваемости, преобразились или вообще ушли из профессии.

OBOZREVATEL рассказывает, как живут сегодня звезды сериалов прошлого.

Кармен Электра, "Спасатели Малибу"

Кармен Электра, "Спасатели Малибу"

Карьера Кармен Электры (в миру – Тара Ли Патрик) началась в 1990-х годах, причем – сразу со съемок в сериалах про спасателей: "Ночи Малибу" в 1996 и "Спасатели Малибу. Белый гром в Глейшер-Бэй", но настоящая слава пришла к девушке в 1997 году, когда на экраны вышел основной проект – сериал "Спасатели Малибу".

Красный купальник, доска для серфа и развевающиеся на ветру волосы – все это сделало образ Кармен Электры настолько желанным, что зрители по всему миру вновь полюбили имя Кармен, в России и Украине даже стали давать это имя новорожденным девочкам.

Однако, "Спасатели Малибу" стали едва ли не единственным заметным проектом в карьере актрисы. Она все еще играет в эпизодах, также записала два музыкальных альбома и выпустила серию упражнений по аэробике. Основная деятельность Кармен – это благотворительность, актриса поддерживает фонды, помогающие людям, пережившим опухоль мозга и страдающим болезнью Паркинсона.

Хизер Локлир, "Мелроуз Плейс"

Хизер Локлир, "Район Мелроуз"

"Район Мелроуз" или "Мелроуз Плейс" был одним из самых популярных проектов 1990-х годов и отдельной популярности заслужила героиня Аманды – обаятельная интриганка и покорительница сердец. Сыграла эту роль Хизер Локлир и ее большие васильковые глаза, а также пышная белокурая прическа запали в душу многим телезрителям. Актриса получила четыре номинации на "Золотой глобус". К слову, артистку заметили еще в проекте 1980-х "Династия", где она сыграла роль Сэмми.

После завершения проекта весной 1999 года, Локлир пригласили на главную роль в другой проект – "Спин Сити", который также пользовался популярностью. Однако, после этого карьера пошла на спад и в прессе то и дело появлялись сведения о затяжной депрессии актрисы, попытки самоубийства, неудачной пластике и прочих неприятностях.

Небольшой всплеск карьеры произошел в конце 2000-х, когда "Мелроуз Плейс" решили "воскресить", хотя это ненадолго – уже со второго сезона рейтинги проекта были низкими. Кроме того, у Локлир появился сериал "Красотки Кливленда", ставший для актрисы первым заметным проектом за долгое время.

Наталия Орейро, "Дикий ангел"

Наталия Орейро, "Дикий Ангел"

Впервые про обаятельную уругвайскую красотку Наталию Орейро заговорили после выхода сериала "Богатые и знаменитые", в котором та сыграла эпизодическую роль Виктории. Однако, именно тогда ее заметили и стали приглашать в различные проекты. В 1998 году имя Орейро гремело по всему миру – с огромным успехом прошла премьера всем известного "Дикого Ангела", в котором та сыграла главную роль Милагрос – сироту из католического монастыря.

Слава и любовь фанатов по всему миру, рекламные контракты и предложения от ведущих режиссеров Южной Америки – вот что ждало Орейро. При этом, актриса исполнила и заглавную песню, которую все узнают с первых аккордов – "Cambio dolor".

Хотя после "Дикого ангела" в жизни Орейро из заметных проектов был сериал "Аманда О" и "Ты – моя жизнь", актриса продолжает вполне успешную актерскую и сценическую карьеру.

Элен Ролле, "Элен и ребята"

Элен Ролле, "Элен и ребята"

"Элен и ребята" был одним из самых популярных европейских сериалов в 1990-е годы. Французский ситком о повседневной жизни подростков, их переживания и комедийные моменты жизни покорил зрителей и буквально приковал их к экрану. Главную роль в сериале сыграла Элен Ролле, для которой это был настоящий прорыв.

Ролле сыграла еще в трех сериалах, являющихся продолжением сериала "Элен и ребята" - "Грезы любви", "Каникулы любви" и "Тайны любви". При этом, "Тайны любви" шли на экранах уже в конце 2010-х годов, речь в нем шла о взрослых героях ситкома, но таким успехом уже не пользовался.

Для актрисы вместе с этими проектами закончилась и успешная карьера. Сейчас Ролле снимается в эпизодах, занимается музыкой и записывает песни. Кроме того, актриса с 2013 года воспитывает двоих приемных детей из Эфиопии.

Шерилин Фенн, "Твин Пикс"

Шерилин Фенн, "Твин Пикс"

Шерилин Фенн полюбилась зрителям сериала "Твин Пикс" буквально с первых эпизодов. Внешность актрисы, которая сыграла одну из главных ролей – Одри Хорн, сравнивали с Мэрилин Монро. Классическая прическа и мейк-ап были "фишкой" героини, а Фенн стала секс-символом 1990-х годов.

После завершения сериала актриса продолжила свою карьеру – в резюме у нее больше ста ролей, но второй раз такого успеха повторить не вышло, большинство из них были эпизодическими. В 2017 году Фенн вновь предстала перед камерой в образе Одри в сиквеле сериала – "Твин Пикс: Возвращение".

Вероника Кастро, "Богатые тоже плачут"

Вероника Кастро, "Богатые тоже плачут"

Хотя Веронику Кастро никогда не считали секс-символом в полном смысле этого слова, тем не менее, имя актрисы в 1980-х не сходило с первых полос газет, а ее макияж и прическу пытались повторить миллионы женщин, и особенно – в Советском Союзе. Такова была популярность сериала "Богатые тоже плачут", который вышел на экраны еще в 1979 году. Однако, в СССР сериал был показан в конце 1980-х и сразу обзавелся ошеломительным успехом.

Вероника Кастро стала одной из самых желанных женщин. Успех получилось повторить и в другом проекте при участии звезды – сериале "Дикая Роза", который прошел на телеэкранах в 1987 году, а в страны СНГ дошел в середине 1990-х.

После этих двух проектов Вероника Кастро продолжала много сниматься, но успеха сериалов не получилось повторить. Единственный наиболее заметный проект Кастро – сериал "Дом Цветов".

Пета Уилсон, "Ее звали Никита"

Пета Уилсон, "Ее звали Никита"

Культовый фильм Люка Бессона "Ее звали Никита" в свое время получил высокие отзывы кинокритиков и небывалую славу. В итоге, в 1997 году на телеэкраны вышел одноименный сериал "Ее звали Никита", развивший историю фильма во всех подробностях.

Сериал насчитывает пять сезонов, но вспоминается зрителям до сих пор, причем – с первых кадров, где мелькает актриса Пета Уилсон, сыгравшая главную роль. Элегантная красота, подчеркнутая красивыми откровенными сценами, в миг сделала из Уилсон звезду экрана.

Однако, дальнейшая актерская карьера не принесла ей успеха и даже переезд из Австралии в США не стал для Уилсон прорывом. Однако, звезда пережила свой "закат" вполне спокойно и начала выпускать белье под собственной маркой Wylie Wilson.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, куда пропала Наталия Орейро и чем сейчас занимается звезда "Дикого Ангела".