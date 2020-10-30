От неудачной пластики до выпуска белья: как живут секс-символы сериалов 1980 – 1990-х

За игрой этих актрис наблюдали миллионы зрителей по всему миру. Им сочувствовали, вместе с ними переживали главные драмы и приключения – речь идет о героинях культовых сериалов 1980 – 1990-х. Прошли годы и многие из секс-символов изменились до неузнаваемости, преобразились или вообще ушли из профессии.

OBOZREVATEL рассказывает, как живут сегодня звезды сериалов прошлого.

Карьера Кармен Электры (в миру – Тара Ли Патрик) началась в 1990-х годах, причем – сразу со съемок в сериалах про спасателей: "Ночи Малибу" в 1996 и "Спасатели Малибу. Белый гром в Глейшер-Бэй", но настоящая слава пришла к девушке в 1997 году, когда на экраны вышел основной проект – сериал "Спасатели Малибу".

Красный купальник, доска для серфа и развевающиеся на ветру волосы – все это сделало образ Кармен Электры настолько желанным, что зрители по всему миру вновь полюбили имя Кармен, в России и Украине даже стали давать это имя новорожденным девочкам.

Однако, "Спасатели Малибу" стали едва ли не единственным заметным проектом в карьере актрисы. Она все еще играет в эпизодах, также записала два музыкальных альбома и выпустила серию упражнений по аэробике. Основная деятельность Кармен – это благотворительность, актриса поддерживает фонды, помогающие людям, пережившим опухоль мозга и страдающим болезнью Паркинсона.

"Район Мелроуз" или "Мелроуз Плейс" был одним из самых популярных проектов 1990-х годов и отдельной популярности заслужила героиня Аманды – обаятельная интриганка и покорительница сердец. Сыграла эту роль Хизер Локлир и ее большие васильковые глаза, а также пышная белокурая прическа запали в душу многим телезрителям. Актриса получила четыре номинации на "Золотой глобус". К слову, артистку заметили еще в проекте 1980-х "Династия", где она сыграла роль Сэмми.

После завершения проекта весной 1999 года, Локлир пригласили на главную роль в другой проект – "Спин Сити", который также пользовался популярностью. Однако, после этого карьера пошла на спад и в прессе то и дело появлялись сведения о затяжной депрессии актрисы, попытки самоубийства, неудачной пластике и прочих неприятностях.

Небольшой всплеск карьеры произошел в конце 2000-х, когда "Мелроуз Плейс" решили "воскресить", хотя это ненадолго – уже со второго сезона рейтинги проекта были низкими. Кроме того, у Локлир появился сериал "Красотки Кливленда", ставший для актрисы первым заметным проектом за долгое время.

Впервые про обаятельную уругвайскую красотку Наталию Орейро заговорили после выхода сериала "Богатые и знаменитые", в котором та сыграла эпизодическую роль Виктории. Однако, именно тогда ее заметили и стали приглашать в различные проекты. В 1998 году имя Орейро гремело по всему миру – с огромным успехом прошла премьера всем известного "Дикого Ангела", в котором та сыграла главную роль Милагрос – сироту из католического монастыря.

Слава и любовь фанатов по всему миру, рекламные контракты и предложения от ведущих режиссеров Южной Америки – вот что ждало Орейро. При этом, актриса исполнила и заглавную песню, которую все узнают с первых аккордов – "Cambio dolor".

Хотя после "Дикого ангела" в жизни Орейро из заметных проектов был сериал "Аманда О" и "Ты – моя жизнь", актриса продолжает вполне успешную актерскую и сценическую карьеру.

"Элен и ребята" был одним из самых популярных европейских сериалов в 1990-е годы. Французский ситком о повседневной жизни подростков, их переживания и комедийные моменты жизни покорил зрителей и буквально приковал их к экрану. Главную роль в сериале сыграла Элен Ролле, для которой это был настоящий прорыв.

Ролле сыграла еще в трех сериалах, являющихся продолжением сериала "Элен и ребята" - "Грезы любви", "Каникулы любви" и "Тайны любви". При этом, "Тайны любви" шли на экранах уже в конце 2010-х годов, речь в нем шла о взрослых героях ситкома, но таким успехом уже не пользовался.

Для актрисы вместе с этими проектами закончилась и успешная карьера. Сейчас Ролле снимается в эпизодах, занимается музыкой и записывает песни. Кроме того, актриса с 2013 года воспитывает двоих приемных детей из Эфиопии.

Шерилин Фенн полюбилась зрителям сериала "Твин Пикс" буквально с первых эпизодов. Внешность актрисы, которая сыграла одну из главных ролей – Одри Хорн, сравнивали с Мэрилин Монро. Классическая прическа и мейк-ап были "фишкой" героини, а Фенн стала секс-символом 1990-х годов.

После завершения сериала актриса продолжила свою карьеру – в резюме у нее больше ста ролей, но второй раз такого успеха повторить не вышло, большинство из них были эпизодическими. В 2017 году Фенн вновь предстала перед камерой в образе Одри в сиквеле сериала – "Твин Пикс: Возвращение".

Хотя Веронику Кастро никогда не считали секс-символом в полном смысле этого слова, тем не менее, имя актрисы в 1980-х не сходило с первых полос газет, а ее макияж и прическу пытались повторить миллионы женщин, и особенно – в Советском Союзе. Такова была популярность сериала "Богатые тоже плачут", который вышел на экраны еще в 1979 году. Однако, в СССР сериал был показан в конце 1980-х и сразу обзавелся ошеломительным успехом.

Вероника Кастро стала одной из самых желанных женщин. Успех получилось повторить и в другом проекте при участии звезды – сериале "Дикая Роза", который прошел на телеэкранах в 1987 году, а в страны СНГ дошел в середине 1990-х.

После этих двух проектов Вероника Кастро продолжала много сниматься, но успеха сериалов не получилось повторить. Единственный наиболее заметный проект Кастро – сериал "Дом Цветов".

Культовый фильм Люка Бессона "Ее звали Никита" в свое время получил высокие отзывы кинокритиков и небывалую славу. В итоге, в 1997 году на телеэкраны вышел одноименный сериал "Ее звали Никита", развивший историю фильма во всех подробностях.

Сериал насчитывает пять сезонов, но вспоминается зрителям до сих пор, причем – с первых кадров, где мелькает актриса Пета Уилсон, сыгравшая главную роль. Элегантная красота, подчеркнутая красивыми откровенными сценами, в миг сделала из Уилсон звезду экрана.

Однако, дальнейшая актерская карьера не принесла ей успеха и даже переезд из Австралии в США не стал для Уилсон прорывом. Однако, звезда пережила свой "закат" вполне спокойно и начала выпускать белье под собственной маркой Wylie Wilson.

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