Трамп или Байден: как и за кого голосовали Мадонна, Энистон и Хадид на выборах президента США

США захлестнула политическая лихорадка – третьего ноября страна выбирает Конгресс, губернаторов штатов, вице-президентов, местную власть и самое главное: главу государства. За возможность встать у руля страны борются Дональд Трамп и Джо Байден, республиканец и демократ. В политические споры включились звезды кино и шоу-бизнеса.

OBOZREVATEL рассказывает, за кого и как призывали голосовать Мадонна, Деми Мур, Джастин Тимберлейк и другие знаменитости.

Звезда фильмов "Модная мамочка" и "Война невест" Кейт Хадсон активно призывала подписчиков отдать голос на предстоящих выборах президента США. В день выборов Хадсон одной из первых опубликовала фото после голосования и подписала его, используя цитату из песни группы The Beatles "Пенни Лейн": "Как сказала бы Пенни Лейн ... "___________" Я позволю вам заполнить поле".

Голливудская актриса не была активной участницей политических споров и кампаний в соцсетях, но тем не менее, опубликовала видео, на котором призвала подписчиков принять участие в голосовании.

"Возможно, это самые важные выборы в нашей жизни. Пожалуйста, призовите своих друзей воспользоваться своим правом голоса и проголосовать за будущее, в котором мы хотим, чтобы жили наши дети и дети наших детей. Если вы еще не сделали этого, составьте план, как вы будете голосовать. Убедитесь, что вы зарегистрированы, знаете свой избирательный участок и у вас есть транспорт! Затем проверьте 3 друзей, чтобы убедиться, что они сделали то же самое" - написала Мур в подписи к видео.

Певец, обладатель девяти премий "Грэмми" Джастин Тимберлейк также не остался в стороне и решил пообщаться с обычными людьми с помощью zoom. Подключаясь к видеоконференции, Тимберлейк призывал голосовать на выборах президента США, а также шутил и отвечал на вопросы. Ролик он опубликовал в Instagram и подписал:

"Если вы еще не сделали этого, выходите #ГОЛОСОВАТЬ! Спасибо этой удивительной группе телефонных банкиров и избирателей из Пенсильвании за то, что позволили мне разбить ваш зум".

Супермодель Джиджи Хадид, которая недавно стала мамой, также накануне выборов, второго ноября, призвала своих подписчиков выйти из дома и отправиться на избирательные участки. Хадид была краткой, подписав фото:

"Пожалуйста, голосуйте завтра!", – предложила Хадид своим поклонникам в понедельник, второго ноября.

Мадонна известна, как ярая защитница сексуальных меньшинств, а также борец против насилия и расизма. Она была одной из тех звезд, кто широко и очень активно поддерживала движение Black Lives Matter. Перед выборами президента в США певица неоднократно отмечала, насколько важно проголосовать в этот день, но не скрывала свою приверженность курсу демократа Джо Байдена. Певица в понедельник, второго ноября, опубликовала видео, на котором были показаны неудачные моменты правления Трампа и подписала пост:

"Вытащите этого сторонника белого превосходства из Белого Дома", - написала Мадонна.

Правда, комментаторы отреагировали неожиданно – большая часть отметили, что будут голосовать именно за лидера республиканцев.

Ева Лонгория также является поклонницей демократов и чем ближе были выборы, тем активнее актриса обсуждала эту тему в своих соцсетях. Практически ежедневно Лонгория публиковала посты на эту тему и сегодняшний день не стал исключением, актриса рассказала подписчикам, где и как проверить свой участок для голосования.

Модель Хейли Бибер также обсуждала политическую борьбу за место президента США у себя в социальных сетях, но не так активно. Кроме того, супруга Джастина Бибера не призывала голосовать за кого-то конкретного. Несколько часов назад Бибер опубликовала селфи с подписью:

"Завтра день выборов!!! Если у вас не было возможности проголосовать раньше, завтра этот день! Пожалуйста, уходите и оставайтесь в безопасности!", - написала Бибер накануне, второго ноября.

К слову, супруг модели – певец Джастин Бибер, политических рвений жены у себя в социальных сетях не разделял.

Дженнифер Энистон к политической ситуации отнеслась со свойственным ей юмором – актриса создала отдельную папку для сториз, которые посвятила теме выборов. На фото Энистон использовала образ из сериала "Друзья", а также делилась различными постами других людей на эту тему. В день выборов актриса опубликовала фото процесса голосования и отметила, что отдала голос за Джо Байдена и демократов, поскольку выступает за равноправие и справедливость.

"Я призываю вас серьезно подумать, кто больше всего пострадает от этих выборов, если мы будем оставаться на том пути, по которому идем прямо сейчас ... ваши дочери, сообщество ЛГБТ, наши черные братья и сестры, пожилые люди с заболеваниями, и ваши будущие дети, и внуки. ⠀ Все дело не в одном кандидате или одном вопросе, а в будущем этой страны и всего мира. Голосуйте за равные права человека, за любовь и за порядочность", - написала актриса.

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