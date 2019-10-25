Делайте ставку на музыку: M1 Music Awards представляет новую номинацию совместно с Favorit

Телеканал М1 совместно с компанией Favorit объявляют новую номинацию в проекте M1 Music Awards. С 25 октября на сайте открыто специальное событие “Favorit M1 Music Awards” с 11 линиями для приёма ставок.

10 линий соответствуют номинациям церемонии, 11 линия представляет собой список всех номинантов, среди которых каждый желающий сможет проголосовать за своего любимого артиста или группу на сайте Favorit Sport.

На церемонии M1 Music Awards, которая состоится 30 ноября в столичном Дворце Спорта, победитель голосования будет награжден специальной статуэткой “Favorit года”.

Премия "M1 Music Awards" М1

"M1 Music Awards. П’ять" станет ещё ближе к истинным фанатам украинского шоу-бизнеса. В прошлом году мы устраивали битву фан-клубов артистов. В этот раз — снова решили привлечь всех, кто следит за развитием событий в музыкальном мире. В музыке никуда без азарта! Совместно с Favorit Sport мы даём возможность не только проверить собственную интуицию, но и привести любимого исполнителя к особенной награде!" — говорит Сергей Перцев, генеральный директор телеканалов М1 и М2.

"Наши ценности всецело совпали с идеологией канала М1: дарить людям праздник и только положительные эмоции. Поэтому и появилась идея коллаборации, в которую мы планируем привлечь как можно больше поклонников украинской музыки. M1 Music Awards — самое значимое событие в мире украинского шоу-бизнеса, и мы не могли его пропустить", — комментирует Катерина Машевская, директор по коммуникациям Favorit.

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