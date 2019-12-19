"Действует запрет": в СБУ поставили жирную точку по скандальным "Воровайкам" в Украине

Нескольким участникам скандальной российской группы "Воровайки", которая собралась с концертами в Украину, запрещен въезд.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины в Telegram-канале на фоне разгоревшегося скандала вокруг россиян.

"В настоящее время действует запрет на въезд участникам этого коллектива – Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане. Решение принято с целью обеспечения национальной безопасности на основании Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", – сказано в сообщении.

Группа "Воровайки" Обозреватель

Напомним, что анонс по поводу предстоящих концертов скандальной группы, поддерживающей агрессию РФ, появился в начале декабря. Тогда сообщалось, что музыканты собираются выступить в Киеве, Одессе, Харькове и Николаеве в феврале 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный центр культуры и искусств "Жовтневий" в Киеве опроверг выступление исполнительниц шансона.

Выяснилось, что "Воровайки" выступали в "ЛНР" и отличились пренебрежительными высказываниями об украинцах.

Антон Геращенко заявил, что, если в репертуаре группы есть антиукраинские песни, то СБУ и Государственная пограничная служба не пустят их на территорию Украины.

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