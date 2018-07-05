"Дед воевал": скандальный украинский певец извинился за вояж в Россию

Выступивший 9 мая в Москве украинский певец Виталий Козловский заявил, что признает свою "большую ошибку".

Об этом он рассказал в интервью "КП в Украине". По его словам, он лишь хотел отдать дань памяти, и не собирался обижать достоинство украинцев.

"Меня не раз приглашали в Москву, и каждый раз я категорически отказывался, несмотря на привлекательные гонорары. Но позволил себе поехать именно на 9 мая. Сейчас объясню почему. Мой дед воевал во время Второй мировой войны, участвовал в боях на территории нынешней России и с детства мне рассказывали истории о том, как жилось после войны, как люди радовались Дню Победы тогда, в 1945-м. Раньше каждый год мы с дедом ходили на парад. Поэтому к этому празднику у меня всегда было особенное отношение", - подчеркнул Козловский.

При этом он заверил, что эта ситуация была необходима ему, чтобы понять, что артист - это не только творческая личность, а прежде всего сознательный гражданин своей страны.

"Это выступление я считал возможным исключительно как дань памяти, но никоим образом не хотел обидеть поступком своих земляков", - подытожил певец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Козловский заявил, что ему без разницы, украинский Крым или российский.