"Да!" Потап сделал громкое заявление об отношениях с Каменских

Продюсер Алексей Потапенко (Потап) ответил на слухи об отношениях с певицей Настей Каменских.

В эфире юмористического шоу "Лига смеха" Потап сыграл в сценке охранника супермаркета, высказавшись о фигуре артистки: "Настя Каменских — ух и баба! У нее арбузы больше, чем у нас в овощном. Попа как у Ким. Это же сто процентов кто-то ее..."

Позже, во время другой миниатюры, Потап ответил на вопрос Игоря Ласточкина. "С Настей Каменских мутишь?" —спросил комик. "Да!" — ответил Потап.

При этом в зале среди зрителей находилась и сама Каменских, которую, судя по всему, развеселило выступление команды Потапа.

instagram Каменских

instagram Каменских

Как писал OBOZREVATEL, ранее Каменских отреагировала на слухи о своей беременности, признавшись, что у нее есть любимый человек.

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