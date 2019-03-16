МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Новости шоу-бизнеса

"Да!" Потап сделал громкое заявление об отношениях с Каменских

826Читать материал на украинском

Продюсер Алексей Потапенко (Потап) ответил на слухи об отношениях с певицей Настей Каменских.

В эфире юмористического шоу "Лига смеха" Потап сыграл в сценке охранника супермаркета, высказавшись о фигуре артистки: "Настя Каменских — ух и баба! У нее арбузы больше, чем у нас в овощном. Попа как у Ким. Это же сто процентов кто-то ее..."

Позже, во время другой миниатюры, Потап ответил на вопрос Игоря Ласточкина. "С Настей Каменских мутишь?" —спросил комик. "Да!" — ответил Потап.

Новости
Потап, Винник или загадочный незнакомец? С кем встречается Настя Каменских

При этом в зале среди зрителей находилась и сама Каменских, которую, судя по всему, развеселило выступление команды Потапа.

"Да!" Потап сделал громкое заявление об отношениях с Каменских

instagram Каменских

"Да!" Потап сделал громкое заявление об отношениях с Каменских

instagram Каменских

Как писал OBOZREVATEL, ранее Каменских отреагировала на слухи о своей беременности, признавшись, что у нее есть любимый человек.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Настя Каменских (NK)Алексей Потапенко (Потап)
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения