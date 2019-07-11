"Чушь собачья, шлак": экс-судья ''Х-фактора" разнес возвращение Ротару на сцену

Музыкальный критик и экс-судья "Х-фактор" Сергей Соседов разгромил возвращение на сцену и творчество украинской певицы Софии Ротару, которая выступила на фестивале Atlas Weekend в Киеве.

По его словам, песни артистки уже давно спеты, нового она ничего создать не может, а своим успехом она обязана мужу Анатолию Евдокименко, передает "Собеседник" (чтобы посмотреть выступление Ротару в Киеве, проскролльте до конца страницы).

"Песни Сони Ротару, как и Пугачевой, уже давно спеты. Сказать им публике больше нечего. Но если у нее есть силы, Соня здорова и может передвигаться, то почему бы не спеть? Конечно, это будут выступления под фонограмму. Соня Ротару всегда под нее работала. Неужели вы думаете, что в свои 72 года она запоет ни с того ни с сего живьем", – заявил Соседов.

София Ротару в Киеве Facebook-cтраница Atlas Weekend‎

По его словам, у Ротару проблемы с легкими начались еще в 1970-х годах, потому ждать живого пения от артистки "было бы просто смешно". Также критик прокомментировал тот факт, что певица собирается представить новую песню на "Новой волне".

"Думаю, что это будет очередная шлаковая песня. У Сони в последние годы появилось полно муторных песен, как "Океан любви". Я их не слушаю: они неинтересные. Это не песни, а ерунда. Неталантливо, немузыкально, нехитово – чушь собачья", – добавил Соседов.

Выступление Софии Ротару на фестивале Facebook-cтраница Atlas Weekend‎

Он напомнил, что раньше Ротару пела произведения Ивасюка, Фельцмана, Бабаджаняна, но они умерли, а делал аранжировки ей Анатолий Евдокименко, благодаря которому ее постиг успех. Размер гонораров артистки в 100 тысяч евро его поверг в шок.

"Это очень большая сумма за фонограммный концерт. Просто дико много. Я не знаю, кто ей платит такие деньги. Нужно быть просто лохом, чтобы столько заплатить. Лучше бы олигархи отдали средства нищим или же своим работникам. А Ротару нужно платить вполовину меньше. С учетом ее имени этой суммы более чем достаточно. А сотка – это, простите, перебор", – подчеркнул он.

София Ротару Facebook-cтраница Atlas Weekend‎

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Ротару отказалась принимать участие в "Песне года" и давать концерты в России после обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захватом военнопленных. Она стала жертвой нападок со стороны российских знаменитостей.

Так, скандальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что народная артистка Украины стала заложницей "киевской банды". Также ее хотели лишить звания народной артистки России.

А недавно в РФ сообщили, что Ротару выступит на международном конкурсе "Новая волна" в Сочи в августе.

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